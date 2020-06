Velvet Gio ja Evil Enok M.E. ehdolla Kymi GP:hen – myös nämä suomalaiset kiinnostavat

Terhi Piispa-Helisten

Velvet Gio starttasi tammikuun lopulla Vincennesissä Gabriele Gelorminin ajamana. Ruunalla on 10 voittoa 44 startista ja 3,2 miljoonaa kruunua rahaa.

”Suurkisojen hevoshankinta on ollut joka vuosi vuoristorataa. Alas ja ylös on menty kovalla tempolla. Niin se on ollut tälläkin kerralla, mutta poikkeuksellisista ajoista huolimatta näyttää siltä, että kokoon saadaan todellinen huippulähtö”, linjaa Arto Hytönen.

Viime viikon lopulla ratkesi kisan voittoa puolustavan Racing Mangen saapuminen Kymenlaaksoon. Sinettiä vaille on myös se, että eilisen Oslo Grand Prix'n sankari Ble du Gersin taustavoimat vastaavat Hytösen kutsuun myöntävästi, kuten Hevosurheilu aiemmin tänään jo kertoi

Lisää kansainvälisiä vieraita on kiikarissa.

”Eilen Oslossa vahvan paluun puolentoista vuoden tauolta tehneen norjalaisen Evil Enok M.E.:n tiimi ilmaisi osallistumishalukkuutensa. Paikkaa ei kuitenkaan vielä luvattu heille.”

Toinen vahvasti ehdolla oleva nimi on Velvet Gio. Magnus Dahlénin valmennettava hävisi tuoreimmassa kisassaan Jämtlands Stora Prisissä vain Handsome Bradille. Ruuna ravasi keulan kupeella ja mursi johtaneen Cyber Lanen vastarinnan.

”Kyseessä on vahva hevonen, joka luultavasti laitetaan listoille.”

Myös edellä mainittu Jämtlands Stora Prisin voittaja Handsome Brad on Kouvolan kisajärjestäjien toiveissa.

”Oriin valmentaja Ulf Stenströmmer miettii vielä. Jo viime vuonna meillä vierailleella Handsome Bradillä on ilman muuta lippu kisaan, jos taustavoimat sen haluavat.”

Kotimaan osaston tilanne on auki. Lexus Dream valitsi Kouvolan sijaan Härmän ja Suur-Hollola-ajon, mutta Markku Niemisen tallista on silti tarjolla mielenkiintoinen nimi.

”Markun kanssa on käyty keskusteluja Don Williamsista. Se olisi varsinainen villi kortti. Katsotaan rauhassa Don Williamsin Härmän-startti ja mietitään lisää sen jälkeen”, Hytönen paljastaa.

Muista suomalaisnimistä Hytönen nostaa esille sunnuntaina Porissa starttaavan Sobel Conwayn, Matias Salon Härmässä kisaavan kaksikon Farzad Boko – Dartagnan Sisu sekä paikalliskytköksellä varustetun Isto Kuisman suojatin Stoneisle Oceanin.

Kymi Grand Prix ravataan lauantaina 27. kesäkuuta. Lähdön voittaja kuittaa 100 000 euron ensipalkinnon.

