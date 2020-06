Ruotsin ravipelifirma ATG vaikeuksissa viranomaisten kanssa

Anu Leppänen

Ruotsin kuluttajaviranomaisen mukaan ravipeliyhtiö ATG, joka on viime vuoden lisenssimarkkinaan siirtymisen jälkeen myös muiden rahapelien tarjoaja, on markkinoinut pelejään sääntöjenvastaisesti. Kuva ei liity ATG:hen.

ATG on Konsumentverket-viranomaisen mukaan muun muassa markkinoinut pelejään suoramainonnallaan asiakkaille, jotka ovat kieltäneet tämän, sekä sulkenut pelaajiensa mahdollisuuden klikata viranomaisen vaatimaan Spelpaus-palveluun. Suomessa rahapeliongelmatapauksissa palveleva auttava puhelin Peluuri sekä tilirajoitukset lienevät vastaavia rahapelaajia suojelevia keinoja, kuin rahapelivalvonnan Spelpaus-järjestelmä (spelpaus=pelipaussi) Ruotsissa.

ATG:n kolmas virhe on ollut rahapelien ikärajaan (18 vuotta Ruotsissakin) liittyvä laiminlyönti. Alle tuon ikärajan olevien henkilöiden on ollut mahdollista tilata tekstiviestimainontaa ilman että ATG on tehnyt ikärajan selväksi. ATG saattaa selvitä virheistään varoituksella, mutta sillä on 4,5 miljoonan uhkasakko niskassaan. Jos laiminlyöntejä vielä esiintyy, yhtiö saa em. sakon maksettavakseen.

Ainakin yksi - mahdollisesti useampikin - valituksista on tullut ATG:n kilpailijoilta. Ruotsin siirryttyä lisenssimarkkinaan rahapeleissä 2019 alusta, kaikilta lisenssinhaltijoilta, esimerkiksi ATG:ltä ja Svenska Speliltä (jolla aiemmin oli yksinoikeus lottoon ja muihin rahapeleihin paitsi hevospeleihin Ruotsissa), odotetaan samojen sääntöjen noudattamista. ATG ei enää toisaalta ole ainoa, joka tarjoaa Ruotsissa hevospelejä. Ratapelit ovat sen hallussa, mutta muunlaisia hevosvetotyyppejä on tarjolla muillakin lisenssimarkkinan toimijoilla.

ATG ei kiistä vastuutaan tapauksissa.

"Olemme mokanneet ja hyväksymme kuluttajaviranomaisen päätöksen", kommentoi ATG:n kaupallinen johtaja Katarina Widman Sulkysportin uutisessa.

