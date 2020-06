Riihimäen raviseuran johtokaksikolle yhteinen projekti – menestyksekäs saksalaisruuna

Jussi Korkia-aho

Ilmari Halinen myöntää olevansa epäonnistuja, mitä tulee halpojen hevosten ostamiseen. Kuva on neljän vuoden takaa Riihimäen puheenjohtajuutta edeltäneeltä ajasta Turusta, kuten tauluista voi päätellä.

Riihimäen raviseuran puheenjohtaja Ilmari Halinen osti varapuheenjohtaja Jorma Kilpiäisen kanssa Ruotsissa uraansa luoneen saksalaisruuna Quick Valdin.

Liki puoli miljoonaa kruunua radoilta rahaa ravanneen ja ennätyksen 11,6 noteeranneen menijän havaitsi myyntimarkkinoilta Matias Salo. 38:sta yrittämästään kahdeksan voittanut Quick Vald suuntaa Salolle valmennukseen.

”Mulla ei aiemmin olekaan ollut Salolla hevosia treenissä, mutta Jormalla on ollut hänellä Zo Zo Hoss. Quick Vald saapuu Suomeen huomenna.”

Quick Valdin aiempi omistaja oli ruotsalaisten totomiesten muodostama kimppa. Hevosen valmentaja oli Christoffer Eriksson.

”Entiset omistajat kyllästyivät, kun ruunalla meni kolme kisaa alakanttiin. Ei Quick Vald silti edullinen ollut. Mä olen aina epäonnistunut halpojen hevosten ostamisessa”, naurahtaa Halinen.

Quick Vald nähtäneen Suomessa tositoimissa jo pian.

”Ruunalla on terveystodistus, ja Matias oli sitä mieltä, että näillä lämpimillä päästään vielä kilpaa ajamaan.

Ensi vuonna hevosenomistajauransa 50-vuotistaitelijajuhlia viettävä Halinen näkee Quick Valdissa paljon samaa kuin menestyneessä kimppahevosessaan Top of the Worldissä.

”Top of the Worldistä myytiin kesäkuun alussa puolet ruunan nykyiselle treenarille Juuso Holttiselle. Top of the Worldillä on tarkoitus kokeilla montéa”, Halinen valaisee.

Uutinen on korjattu 16.6. kello 12:35: Quick Valid saapuukiin uuteen kotitalliin jo keskiviikkona.