Viikon vieras: ”Emme missään nimessä lannistu tästä koronan aiheuttamasta takaiskusta”

Johanna Karkaus

Emilia Levula ja Werna, joka on siemennetty Costellolla.

Koronakriisi on riepotellut tapahtumien järjestäjiä kevään ja kesän aikana. Aluksi vaikutti siltä, että yleisötilaisuudet on peruttu hamaan tulevaisuuteen saakka. Toukokuusta lähtien on kuitenkin saatu myönteisiä signaaleita. Tilanne elää alati, mikä lisää järjestäjien hermopainetta.

Jo huhtikuussa tehtiin Härmässä päätös, että PowerParkin raviradan suurlähtö Nordic King jää tänä kesänä ajamatta. Lientyneiden turvallisuusmääräysten ansiosta kaksipäiväiset juhannusravit pystytään kuitenkin päästelemään PowerParkin prameissa puitteissa.

”Koko kevät on eletty hetkessä kiinni. On reagoitu valtiovallan ja viranomaisten ohjeistuksiin sitä mukaa, kun niitä on tullut. Pitkään näytti, että juhannustapahtuma mennään ilman yleisöä, joten nykytilanne on eräänlainen torjuntavoitto”, luonnehtii PowerParkin raviradan toimintaa puolisonsa Pekka Lillbackan kanssa pyörittävä Emilia Levula.

Yhteydenpito viranomaisiin on ollut tiivistä. Levula kertoo, että poliisia varten on juhannusravien tiimoilta laadittu koronasuunnitelma, mihin pitää kirjata ylös kaikki yksityiskohdat ravintolan pöytien sijoittelusta järjestysmiesten asemapaikkoihin.

Lippuja yleisöalueelle myydään sekä perjantaille että lauantaille alle 500 kappaletta. Levula kannustaa paikalle saapuvia ostamaan oman pilettinsä nettikaupasta pikaisesti.

”Liput myytiin jo kerran loppuun, mutta niitä laskettiin hieman lisää liikkeelle. Huomionarvoista on, että lapsetkin tarvitsevat tänä vuonna oman lippunsa, kun kaikki ravialueella olevat lasketaan mukaan yleisömäärään.”

Myös pienimuotoiset iltajuhlat pystytään järjestämään kumpanakin päivänä ravien jälkeen.

”Pit Lanen terassialueella ovat esiintymässä Antti Railio, Telaketju, Jukka Poika ja Poju”, Levula luettelee.

Juhannuksen lähtölistoja Levula katselee tyytyväisenä. Päälähtöjen ohella hän nostaa esille perjantaina ajettavan Salamakypärät -ohjastajaottelun osakisan.

”Mahtavaa, että suomenhevosten taustavoimat ilmoittivat nuorille kuskeille täyden tusinan suojattejaan.”

Vaikka Nordic King jää koronavuonna väliin, kisa palaa kartalle ensi juhannuksena. Levula kertoo, että ruotsalaiset ja norjalaiset kylmäveri-ihmiset ovat ymmärtäneet PowerParkin ravijärjestäjien ratkaisun.

Eikä vaille kansainvälistä vauhtia jäädä tänäkään juhannuksena. Nordic Kingin tilalla ravattavalle Juhannusmailille saapuvat kylmäverivelho Jan-Olov Perssonin treenaamat Smedheim Solan ja Tand Kraft kamppailemaan 25 000 euron ensipalkinnosta.

”Meillä on Pekan kanssa vakaat visiot Nordic Kingin kehittämisen suhteen. Emme missään nimessä lannistu tästä koronan aiheuttamasta takaiskusta. Tulevina vuosina palataan entistä parempana takaisin”, Levula lausuu.

Levulan hevosinnostus kumpuaa lapsuudesta. Huittisissa varttunut Levula kulki äitinsä mukana ratsastamassa. Hevoset kuitenkin jäivät taa, kun ikää karttui.

Elämä muuttui eräänä vappuna vuosituhannen alussa, kun lempi leimahti Levillä. Levula tapasi Lillbackan, ja pian huittislaisesta tuli härmäläinen.

”Pekka oli silloin kiinnostunut toisenlaisista hevosvoimista. Hän harrasti moottoriurheilua.”

Pikkuhiljaa alkoivat kauramoottoritkin jylistellä pariskunnan elämään. Aluksi hevosia oli ammattivalmentajien hoivissa, mutta kohta täyttyi PowerParkin huvipuiston takamaille rakentunut oma tallikin.

Levulan uinuneen hevoskipinän roihahdutti liekkeihin amerikkalaisravuri Nightshirt.

”Ruuna tuli Härmään laitumelle toipumaan loukkaantumisestaan. Minä ratsastelin sillä, ja vanha suola alkoi janottaa.”

Vaikka Nightshirt oli lämminverinen, Levula ja Lillbacka tunnetaan suomenhevosistaan ja kylmäverisistään.

”Pekan mieltymyksestä se rotu valikoitui näin. Minä rakastan kaikkia eläimiä ja rotuja.”

Pariskunnan kylmäverisistä yksi on Ruotsissa ja yksi Norjassa valmennuksessa. Härmässä heillä on reilut kaksikymmentä hevosta. Ne jakaantuvat huvipuiston liepeillä olevaan ratsutalliin ja Härmän sivukujilla sijaitsevaan raviyksikköön.

Ikuisuuskysymykseen, pitäisikö suomenhevosten ja kylmäveristen rodut yhdistää, Levula vastaa seuraavasti:

”Mun mielestä suomenhevonen ja kylmäverinen pitää toisaalta pitää erillään ja rodut puhtaina. Mutta niiden ohella voisi olla myös yhteinen rotu. Sukulinjat alkavat mennä ahtaiksi. Kolmas rotu poistaisi tuota painetta.”

Kuninkuusravi-instituutioon Levula ei kajoaisi.

”Se on hyvä juuri noin, suomenhevosoreille ja -tammoille. Nordic Kingiin pääsevät sitten ruunatkin mukaan.”

Levulan sydän sykkii kasvatukselle. Hän on ollut mukana kehittämässä VarsaMania -projektia, missä seurataan viiden pohjalaiskasvattajan viestittämänä varsojen matkaa emänsä kohdusta päivänvaloon.

”Idea lähti liikkeelle Takanevan Riikan ja Ritarin Marin kanssa jalostuspäivillä. Pyysimme myöhemmin mukaan Keskisen Riinan ja Lehdon Marian.”

VarsaManian viisikko raportoi hankkeessa mukana olevien tammojensa ja niiden ensi vuonna syntyvien varsojen kuulumisia ahkerasti sosiaalisen median kanavissa. Levula valitsi tammoistaan VarsaManiaan Wernan.

”Werna siemennettiin tällä viikolla Costellolla. Toivottavasti tärppää.”

Varsat myydään huutokaupalla loppukesällä 2022. Se, missä ja miten huutokauppa pidetään, ei vielä ole Levulalla tiedossa.

”Se voi olla Kuninkuusravien yhteydessä tai Ypäjällä – tai sitten pidetään ihan oma huutokauppa.”

Onko vuoden 2022 jälkeen odotettavissa VarsaMania2?

”Kuka tietää, ainakin vastaanotto on ollut lämmin ja mukavia viestejä on saatu.”