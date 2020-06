Päivän ravit: Huippuraviurheilua rajan pinnassa ja Ruotsin pääradalla

Kuva: Antti Savolainen

Ruotsin Breeders' Crown-voittaja, tänään kautensa Torniossa avaava Selmer I.H. on yksi illan seuratuimpia hevosia.

Keskiviikon Toto65-peli suuntaa rajan pintaan Tornioon. Laivakankaan kohteet ovat urheilullisesti korkealuokkaiset ja pelillisesti haastavat. Mielenkiintoa ja vaikeuskerrointa lisäävät monet ruotsalaisvieraat.

Illan päälähtö on nimetty Plant The Seed Memorialiksi. Lähdön suosikkipari on Breeders' Crown-voittaja Selmer I.H. ja Plant The Seedin treenarin sekä osaomistajan Petri Salmelan suojatti Brooklyn Hill. Plant The Seed Memorialin Troikka-pelissä on 10 000 euron bonus.

Yhdeksän ykkössijaa peräkkäin ravannut Asterisque on omassa lähdössään vaativan tehtävän äärellä, kun Mauri Jaaran tallin lippulaiva on heitetty karulle lähtöradalle.

Yksi illan nimilähdöistä on Hipo-ajo, missä 15 suomenhevosta ja yksi kylmäverinen mittelevät voimiaan 3100 metrin vaativalla matkalla.

Myöhemmin illalla palaa Solvalla 86-kartalle. Luvassa on urheilullista ilotulitusta. Iceland-lähdössä käyvät kamppailuun punainen vauhtitamma Conrads Rödluva ja Timo Nurmoksen Kriterium-sankari Inti Boko.

Prix Readly Expressissä iskevät yhteen 4-vuotiskanuunat Don Fanucci Zet, Aetos Kronos ja Green Manalishi.

Toto65 sulkeutuu 19:10. Toto86-peliaika päättyy puolestaan 20:20.

TotoTV:ssä studiolähetys kello 18:30-23:00. Juontajana toimii Jere Törmänen ja asiantuntijoina Kari Lähdekorpi ja Tapio Hoikka.