Suur-Hollola 2020: Arpaa ei tarvita - Lewis Ale ei ole tulossa

Terhi Piispa-Helisten

Lewis Ale - tässä vielä edellisen valmentajansa Tuomas Korvenojan kanssa - ei ole tulossa tämän kesän Suur-Hollolaan, vaikka ori meni 10,5 viikonloppuna. Viimeinen välieräpaikka oli menossa arvontaan, mutta nyt sen osapuolet voivat huoahtaa helpotuksesta.

Arvontaan oltiin joutumassa, koska Vixpress Lin ja Cameron Evon sijoitukset (3.) ja kokonaisaika olivat samat. Lewis Alen taustavoimat ilmoittivat kuitenkin heti tuoreeltaan viime sunnuntain kisansa jälkeen, että oriin valmentajan Peter Untersteinerin kanssa käydyn keskustelun jälkeen hevonen ei ole tulossa Lahteen. Kaksi kilpailua päivän välein katsottiin perustelujen mukaan riskialttiiksi hevoselle. Lewis Ale meni neljänneksi sijoittuen Rikstoton Europamatchissa, neli- ja viisivuotisähdössä, Bjerkessä sunnuntaina uuden ennätyksensä 10,5.

Tämä tarkoittaa helpotuksen huokausta Cameron Evon ja Vixpress Lin taustavoimille; mukana ollaan! Cameron Evohan oli viime vuonna kisan loppusuoralla epäonninen, kun se näytti olevan etenemässä jopa voittoon, mutta ori laukkasi noin 100 metriä ennen maalia. Cameron Evon taustavoimiin kuuluu mm. hiihdon olympiavoittaja Iivo Niskanen. Vixpress Li puolestaan on Erkki-Pekka Mäkisen valmennettavia.

Alkukilpailuista Suur-Hollolassa välieriin selviytyneet hevoset kerrotaan tässä Jokimaan ravien uutisessa.

Suoraan Suur-Hollolan välieriin pisteytyksen mukaan selviytyneet hevoset:

1 - Elian Web

2 - Willow Pride

3 - Whole Lotta Love

4 - Big Headache

5 - Lewis Ale

6 - Sahara Sandstorm

7 - Lexus Dream

8 - Shadow Of Brisbane

9 - Hazelhen Hermes

10 - Minto's Don Juan

11 - Better Boss

12 - Stonecapes Queila

13 - Majestic Man

14 - Ricocone

15 - Mainio

16 - Le Gros Bill

17 - Stoneisle Ocean

18 - Hotshot Luca

19 - Juiceman

20 -Joyride Luxi

Anu Leppänen

Olympiavoittaja Iivo Niskanen voi nyt huokaista helpotuksesta: Cameron Evo pääsee mukaan Suur-Hollolan välieriin! Hiihtäjä on tuttu näky myös kaviourilta. Tässä hän juhlii osaomistamansa Victory Bonsain voittoa Härmässä juhannuksena 2018.