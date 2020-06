Ravihevosista innostunut Ville Hakala: ”Osaamiseni valmentajana oli aluksi ihan nollassa”

Antti Savolainen

Ville Hakala arvioi raviurheilun olevan paljon haastavampaa kuin toisen hänelle läheisen urheilulajin eli pesäpallon. ”Myös onnistumisen tunteet ovat suurempia. Ja tietysti hevonen on hieno eläin.”

Ravit ovat kuuluneet Ville Hakalan elämään lapsesta asti. Varttuneempana hän pelasi totoa välillä hyvinkin määrätietoisesti.

”Minulla oli silloin ajan tasalla olevaa, itse keräämääni tilastotietoa eri hevosista. Ajattelin, että pärjätäkseni pelissä minun pitää yrittää hyödyntää erilaisia todennäköisyyksiä ja lähestyä pelaamista sitä kautta”, matematiikka ja fysiikkaa lukiossa opettava mies muistelee.

Kymmenkunta vuotta sitten harrastus syveni niin, että piti hankkia kimppahevonen. Ruotsista ostettu Jackson Prize kilpaili kohtuullisella menestyksellä, mutta siirtyi uran loppupuolella Hakalan omistukseen ja valmennukseen.

”Oma osaaminen valmentajana oli aluksi ihan nollassa. Itselläni on pesäpallotausta, olen pelannut aikanaan toistakymmentä vuotta Ykköspesistä ja Suomensarjaa. Ihmispuolen treenaaminen oli siis kohtuullisesti hallussa, mutta hevosta tuli treenattua ainakin riittävästi.”

Hakala paneutui asiaan huolella. Hän luki kaiken suomenkielisen kirjallisuuden, minkä löysi ja paljon muutakin. Myöhemmin hän on suorittanut Kaustisella hevosenhierojan ja kengittäjän tutkinnot.

”Valmennusuran alussa ei ollut varsinaisia tavoitteita. Haaveilin lähinnä, että päästäisiin joskus lauantain raveihin ja 75-lähtöihin.”

Nyt kymmenkunta vuotta myöhemmin haaveista on tullut totta. Hakalan ja hänen puolisonsa Rea Kauppisen kotona on kuusi hevosta ja poni. Kilpahevosina ovat 75-tason menijät Lake’s Action ja Crystal Bay. Menestystä on tullut myös ikäluokkakilpailu Ilkka-ajosta. Lake’s Action voitti sen 3-vuotiaana ja oli 4-vuotiaana toinen. Crystal Bay oli 3-vuotiaana kolmas.

”Kuljen 80 kilometrin päässä Kokkolassa opettamassa, joten työ määrää aikataulut. Varsinkin talvella tulee usein ajettua illalla metsäteitä kärryn ajovalojen loisteessa.”

Tähän kauteen valmistautuessa Hakala ajoi peruskuntokaudella tammi–helmikuussa pitkiäkin lenkkejä joka toinen päivä. Kilpailuihin valmistavalla kaudella tahti säilyi samana, mutta matkat lyhenivät ja vauhdit nousivat.

”Valmistavalla kaudella ajetaan välillä aika kuluttaviakin treenejä. Intervallien ajaminen on valmennuksen pääajatus. Lake’s Action tosin meinaa kuumentua niistä, joten sillä ajetaan 3 000 metrin hiittejä.”

Kilpailukaudella treeni on ohjelmassa joka kolmas päivä.

”Ja siinä on mukana paljon vaihtoehtoisiakin treenimuotoja: hevosia voidaan uittaa tai työskennellä niiden kanssa pyörötarhassa.”

Tallin hevosten terveydenhoitoon panostetaan paljon. Hakala nostaa tärkeimmäksi asiaksi sopivan pehmeän treenialustan. Toisena listalla on lihashuolto ennen kengitystä ja sopivia varusteita. Hevoset ovat myös mahdollisimman paljon ulkona.

”Ruokintakin on tietysti tärkeää. Heinästä pitää olla analyysi, jonka pohjalta sitten täydennetään ruokintaa tarpeen mukaan.”

Hevoskauppoihin liittyy usein värikkäitä sattumuksia. Crystal Bayn hankinnassa historialla oli painoarvoa. Ville Hakala oli katsellut hiljalleen uutta hevosta, kun silloisen kilpurin Jackson Prizen ura alkoi olla illassa.

”Crystal Bay oli varsana Ala-Korven Henryllä treenissä ja tuli puhetta, että se olisi myynnissä. Katsoin varsan sukutaulua ja sieltä löytyi toisena emänä Nea Lep. Se oli minulla ideahevosena, kun voitin 8-vuotiaana 80-luvulla V5-pelistä 9 000 markkaa. Myös veljeni Antti sai saman rivin kiinni, mutta isäni ei, vaikka heille Nea Lepiä hehkutin ideahevosena.”

Soitto velipojalle, joka on mukana omistamassa hevosia, ja asia oli selvä.

”Kävin tietysti koeajollakin. Crystal Bay vei minua siinä ’Henskin’ radalla kiitolaukkaa, mutta ajattelin, että vauhtia täällä ainakin riittää.”

Nykyisistä kilpahevosista Lake´s Action puolestaan löytyi Ypäjän varsahuutokaupasta syksyllä 2016. Ville Hakala oli menossa paikalle vakain varsanostoaikein, joten pohjatyöt oli tehty huolella.

”Luettelosta katselin hevosten sukuja, varsinkin emälinjoja. Ajattelin vielä, että saisi mieluusti olla emänsä ensimmäinen varsa, jolloin hinta-laatusuhde voisi kohdata parhaiten.”

”Lisäksi isä Citation Lindy on paljon mainettaan parempi periyttäjä millä tahansa mittarilla”, Hakala huomauttaa.

Antti Savolainen

Lake's Action löysi uittopaikalta pientä välipalaa. Ville Hakala ja Rea Kauppinen uittavat hevosiaan Henry Ala-Korven luona. Kotona ajetaan usein 800 metrin suoralla ja neljän kilometrin ajolenkillä, joiden ahkerasta kunnostuksesta he kiittävät naapuriaan Paavo Karvosta.