Kuninkuusravikolmonen Caijus askeleen päässä huipusta - Härmässä ennätyslukemille?

Mika Mäkelä on taitava suomenhevosvalmentaja. Kuninkuusravien kolmonen viime kesältä Lahdesta, Caijus, antaa tuoretta näyttöä tästä. Kauden 2020 kahdeksanvuotias Caijus on aloittanut erityisoloissa entistäkin paremmin. Ottaako ori ratkaisevan askeleen kylmäverihuipulle näinä aikoina, ja tapahtuuko se esimerkiksi lauantaina Härmässä?

Anu Leppänen

Caijus Pikkukunkkuna Vermon kuninkuusraveissa 2017. Hevosen suupielissä tärkeimmät ihmiset Mirka Lehtinen ja Mika Mäkelä.

Pöytä on katettu Caijukselle. Ori näytti huippuvirettään viimeksi Suur-Hollola-ajon alkukilpailussa, missä se piti 20-vauhtisessa lopetuksessa toisen kovan nousukkaan Evartin takanaan. Härmän lähtöpaikka meni nappiin, ja olosuhteetkin taitavat suosia tänä juhannuksena.

"Lähtö on tosi tasainen", Mika Mäkelä huomauttaa.

"Kyllä meidän heppa on hyvässä vireessä ja paikkakin on mainio. Eihän sitä tiedä, mitä kiihdytyksessä tapahtuu, mutta uskon että meillä on sauma keulaan. Ikä on tehnyt tehtävänsä, ja jotenkin Caijus tuntuu entistäkin vahvemmalta. Tarkoitus on ajaa näitä isoja kisoja, ja katsoa aina startin jälkeen, että kaikki on kunnossa. Sellainen haave ja usko on, että Caijus voisi olla meidän tallin toinen alle 20-aikanen suomenhevonen (Siporihan meni 2003 Elitkampenissa 19,4 kakkosena Järvsöfaksin takana). Hyvään suoritukseen tässä uskotaan lauantainakin, mutta riittääkö se voittoon?"

Olet tullut raveihin aikoinaan totopelaamisen kautta, laittaisitko oriin 75-varmaksi?

"En juurikaan harrasta pelaamista enää. Omien hevosten pelaaminen on sikälikin kyseenalaista, kun tulee vain tuplaharmitus, jos menee pieleen. Omissa hepossa on tarpeeksi jännitystä itsessään. Caijus matkustaa jo tänään (perjantaina). Se on hyvä reissumies, joka syö ja juo normaalisti. Varusteita ei hirveästi muuteta. Ehkä laitetaan käännettävät laput, jotka sillä jonkun kerran jo on ollut. Kengät pysyvät jalassa ja samoilla normikärryillä mennään. Joskus myöhemmin on sitten sen kokeilun aika, että riisutaan kenkiä. Kyllä meillä hyvä sauma on. En osaa sen tarkempaa peliohjetta antaa."

Mäkelä oli astutuspuuhissa haastattelun aikaan. Hepori oli juuri laskeutunut "pukilta", ja oli taas aikaa jutella. Millainen kesä on ollut tallin oriiden kannalta?

"Ihan ok. Kolme orittamme Caijus, Sipori ja Hepori ovat palvelleet 60 tammaa. Caijuksella on ollut eniten, 26. Se astuu nyt kolmatta kautta, eikä siitosoriin työllä ole sille sanottavaa merkitystä kilpailusorituksiin. Ei se ainakaan huonommaksi ole muuttunut."

Mäkelän hevosella on taas Härmässä Ruotsin kylmäverikuninkaan Jan-Olov Perssonin valmennettava vastassa (tällä kertaa kaksikin). Näin oli 2003 Siporin kanssa Elitkampenissa. Silloin tuli mahtava aika, mutta legenda Järvsöfaks oli liian kova. Nyt Mäkelän talli ja Caijus taitavat ottaa revanssin Ruotsin kuninkaasta!

Härmän PowerParkin radalla ravataan jo perinteiset juhannuskisat. Perjantaina ravit alkavat kello 16. Päävetonaulana on parhaiden suomenhevosten maili Nordic Queen, jossa kohtaavat mm. ravikuningatar Akaasia ja Hetviina. Lauantain 75-ravit alkavat 13.30 ja päättyvät PowerParkin Juhannusmailiin, jossa mm. Caijus ja Perssonin valmennettavat Smedheim Solan sekä Tand Tuff starttaavat (kello 16.42 ohjelman mukaan).