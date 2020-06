Juhannuksen varsagalleria: Laumaantumisen opettelu alkaa

Lukijan kuva / Erja Andersson Hevosopisto Oy

Ypäjän tammoista etualalla Blue Chocolate ja Ypäjä Salty Chocolate (isä Booster Winner), ruunikko tamma oikealla Ypäjä Notre Dame ja sen rautias varsa Ypäjä Sacré-Coeur (Levisonn), näiden takana Poola (sen varsa Ypäjä Sulho on Larsista). Keskellä ruunikko tamma Deanna Boko ja varsansa Ypäjä Samurai (i. Maharajah) ja vasemmassa reunassa Ypäjä Irmeli ja Ypäjä Seireeni (i. Tosi-Romeo).

Vielä on aikaa lähettää kuva omasta kasvatista MT:n ja MT Ravinettin koosteeseen. Järjestämme saapuneista otoksista parhaan varsakuvan äänestyksen heinäkuun lopulla.

Kuvan kanssa tarvitaan seuraavat tiedot: tamman nimi, varsan nimi (kutsuma- ja koko nimi) sekä isäori. Ilmoita myös hevosen omistajan tiedot: nimi, puhelinnumero ja paikkakunta. Erikseen tarvitaan myös kuvaajan nimi.´

Jos haluat sähköpostiin kertoa lyhyesti jotain varsasta tai sen syntymästä, niitä voidaan lisätä juttua piristämään. Vanhempien ja suvun meriiteillä ei nyt ole merkitystä. Pääpaino on kuvissa ja perustiedoissa.

Kuvat lähetetään sähköpostitse: kaijaleena.runsten@mt.fi.

Kuvat julkaistaan sunnuntaina illansuussa ja perjantaina lähetetyt kuvat ehtivät mukaan viikon koosteeseen.

Hevosopistolla Ypäjällä varsoo tänä kesänä yhteensä 12 tammaa.

"Lauma laitumella kasvaa heinäkuulle saakka, jolloin viimeisellä tammalla on laskettu aika. Varsat ovat menneet laitumelle noin parin viikon ikäisinä. Lauma elää rauhaksiin, mutta uuden parivaljakon tulo aiheuttaa pientä tanssiliikettä koko porukassa", kertoo Erja Andersson Hevosopiston viestinnästä.

Lukijan kuva / Jenny Loueranta

Liquid Logic on 9.5 syntynyt iso siro tammavarsa. Se on emänsä Iron Mindin ensimmäinen varsa, isänä Lee Van Cleef. Kasvattaja Jenny Loueranta Koski TL:stä kertoo, että varsa on todellinen linssilude. "Sisälle vieminenkin tuottaa tuskaa, sillä rohkea varsa seikkailee mielellään. Laitumelle kaksikko pääsee vasta, kun tallin viimeinen varsa on syntynyt."

Lukijan kuva / Tiina Lukin

23.5. syntyi Nakkilan kirkon vaiheille tammalle Fabric Origin orivarsa Frank The Handsista. Tomeran varsan nimeksi tuli Onni, viralliselta nimeltään The Judge, kertoo kasvattaja Tiina Lukin.

Lukijan kuva / Annika Laakkonen

Pikkuturtles eli tutuille Turtles on syntynyt yhdistelmästä Rillan Kuva – Turelius. Omistajat ovat Tuomas & Jorma Huttunen Vieremältä.

Lukijankuva

"Nimi kertoo jo paljon. Orivarsa syntyi 15 vrk etuajassa ulos ja huonon tuurin johdosta sai pöpön. Pieni taistelija kuitenkin selvisi, hän on varsinainen vekkuli ja juoksuttaa emäänsä Västerbo Musicalia", kertoo kasvattaja Jenny Loueranta. 5.6. syntyneen Undead Mr Jonesin isä on Jonesy.

Lukijan kuva / Jenni Tikkanen

Liisinkiläinen Tähtiliisu eli tutummin Liisu varsoi 12.6. illalla ensikertalaisena terhakan tammavarsan, jonka isä on Vaellus. "Varsassa erikoista on sen häntä, joka on päästään kippuralla, täydellä lenkillä. Varsa sai viralliseksi nimekseen Lenkitär, mutta kotoisasti neito on Lellu. Kuvassa Lellu testailee jalkojaan alle 2 vuorokauden ikäisenä", kertoo varsan kasvattanut Jenni Tikkanen Vieremältä. Hän on vuokrannut emätamman Markku Parviaiselta.

Lukijan kuva / Tiina Lukin

Nakkilassa Tiina Lukinin tallin orisuora täydentyi, kun 10.6. aikaisin alkuillasta varsoi Flickas Debutant. Oiva sai viralliseksi nimekseen Davy Jones. Sen isä on Frank The Hands.

Lukijan kuva / Anna Athanasiou

Norikon kolmas varsa syntyi 13.6, Pikkuprinsessan isä on Fiiling. Varsan kasvattaja on Raija Alahautala Alavieskasta ja tulevat omistajat Harri ja Jani Puutio.

Lukijan kuva / Rinna Tammimetsä

"Meidän ihana tammavarsa syntyi 31.5. ja on nimeltään Hertta, virallisesti Corazones", kertoo Hanne Tammimetsä. Hertan emä on Cattleya ja isä Knows Nothing. Kasvattaja on Ravipalvelu Tammimetsä Orimattilasta.