Uutistausta: Miksi Suomen Hippoksen valtuuskunnan ja Hippoksen toiminnan ylipäätään pitää olla avointa?

Antti Savolainen

Jos valtionapua koskeva rahamäärä poistuisi kiertämästä, koko maan palvelurakenne heikkenisi oleellisesti. Kysymys ei siis ole vain ravien pyörittämisestä vaan kaikkien hevosalan yritysten toimintaedellytyksistä.

Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontuu keskiviikkona eli huomenna Jyväskylässä.

Tarkalleen ottaen kokouksia on kaksi: ensin ylimääräisessä kokouksessa käsitellään hevosen omistamisen houkuttelevuuden parantamista, kasvatustoiminnan kysynnän kasvattamista ja kilpailevien hevosten määrän varmistamista ravikilpailutoiminnan tarpeisiin.

Ylimääräisen kokouksen tarpeesta hallitus ja valtuuskunta väänsivät kättä alkuvuodesta. Kokous päätettiin lopulta pitää maaliskuun lopulla, mutta koronaepidemia lykkäsi sitä.

Virallisen kokouksen asialistalla on sääntöjen mukaan ainakin Kuninkuusravien järjestelyvuoroista päättäminen. Lisäksi tiedossa on epäluottamuslause, jota on esitetty sekä Hippoksen hallitukselle että kaksi vuotta pestiään hoitaneelle puheenjohtaja Juha Rehulalle.

Jos MT:n saamista vastauksista, joita siis kertyi noin viidennekseltä valtuuskuntalaisilta (8/42), uskaltaa päätellä mitään, niin hallituksen asema ei näytä heiluvan. Rehulan tilanne sen sijaan voi olla tiukka.

Pitkää päivää voi ainakin uumoilla.

Palaan vielä valtuuskunnan haluttomuuteen vastata MT:n kyselyyn viime viikolla. Se ei sinänsä yllätä, kun ottaa huomioon valtuuskunnassa yhä vallitsevan käytännön, että mediaa ei päästetä saliin.

Käytäntöhän on sikäli kiinnostava, että ei ole esitetty todistetta, milloin kyseinen päätös on tehty. Ainakin Hevosurheilun toimittaja sai aiemmin seurata valtuuskunnan keskustelua salissa, mutta sitten siitä luovuttiin.

Hippoksen valtuuskunnalle lehdistön peikko tuntuu turhan isolta. Pelisäännöt ovat sovittavissa, jos halutaan.

Vertailukohdaksi MTK:n valtuuskunta on ollut pääsääntöisesti avoin ainakin sen reilun 20 vuotta (ja tosiassa pidempäänkin), kun minä olen ollut MT:n toimittaja. Jos on asiakohtia, jotka eivät ole julkisia kuten henkilöstöasiat, toimittajia pyydetään poistumaan salista.

Miksi valtuuskunnan kokouksen ja Hippoksen toiminnan ylipäätään pitäisi olla avointa?

Hippoksen luottamushenkilöstö on vastuussa edustamiensa järjestöjen jäsenille, joita on tuhansia. Raviradoilla (19 plus kaksi kesäratojen edustajaa ja Vermon toinen edustaja) ja hevosjalostusliitoilla (16) on suurin edustus valtuuskunnassa. Lisäksi siihen kuuluvat myös Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton, ratsukasvattajien FWB-yhdistyksen, Ravivalmentajat ry:n ja Ravinaisten liiton edustajat.

Kun Hippos ja radat saavat käyttöönsä noin 40 miljoonaa euroa hevostalouden valtionapua vuosittain, niiden toiminta vaikuttaa keskeisessä määrin koko hevostalouden toimintaedellytyksiä. Jos valtionapua koskeva rahamäärä poistuisi kiertämästä, koko maan palvelurakenne heikkenisi oleellisesti. Se koskisi yhtä lailla ravi- tai ratsastusurheilun harjoittajia ja harrastajia.

Niin Hippoksen hallituksen kuin sen valtuuskunnan on turha laittaa päätään pensaaseen myöskään yleisemmän vastuun edessä. Sitä, miten valtionapua käytetään, seurataan niin EU:n komissiossa kuin suomalaisten veronmaksajienkin keskuudessa.

Noille Veikkauksen rahoille olisi muitakin ottajia, vaikka meille alaa tunteville onkin selvää, että ilman valtionapua ravien järjestämiseen ei olisi ravitoimintaa eikä hevospelejä.

Siksi median tehtäviin kuuluu raportoida myös Hippoksen valtuuskunnan päätöksistä.

Itsekriittisesti jos haluaa tarkastella valtuuskunnan vastaushaluttomuutta, voisi päätellä, että Maaseudun Tulevaisuus ja siihen kuuluva MT Ravinetti eivät ole hevostalouden ja raviurheilun kannalta niin tärkeitä ja luotettavia tiedotusvälineitä, että niille kannattaisi vastata. Oikein pikkumaisesti voisi ajatella, että ainoastaan sillä olisi merkitystä, jos Yle, MTV tai Helsingin Sanomat kysyvät.

Sopii muistuttaa, että MT on maan toiseksi suurin painettu sanomalehti, vaikkei HS:n lukijamääriä tavoitakaan. Televisiolähetyksetkin se on onnistunut järjestämään antennitalouksiin raveista, vaikka ei olekaan tv-yhtiö kuten kaksi ensimmäistä.

Jos valtuuskunnan tähän asti osoittama suhtautuminen mediaan ennustaa tulevaa, pahoin pelkään, että media ei saa jatkossakaan lupaa seurata kokouksia edes osaksi.

Sitten ei olisi myöskään järkeä mennä Jyväskylään kokouspaikan ovelle notkumaan, mutta sen MT joka tapauksessa tekee yhdessä Hevosurheilun kanssa. Toivon, että paikalla nähdään myös muiden medioiden edustajia.

