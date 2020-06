Santtu Raitala hyppää Makethemarkin kärryille Kouvolassa – seuraavaksi ori suuntaa Mikkeliin

"Päädyimme omistajien kanssa ohjastajavalinnassa Santtuun, hän on onnistunut oikein hyvin Atupemin rattailla, ja minusta Atupemissa ja Makethemarkissa on jotakin samaa", Makethemarkin valmentaja Petri Salmela arvioi.

Petri Salmelan valmentama ja Stall NIANin omistama Makethemark on tienannut yhdeksän miljoonaa kruunua kilparadoilta.

Petri Salmelan valmentama Makethemark teki viimeksi Bodenissa Antonio Tabacin voittamassa lähdössä vahvan esityksen ollen toinen johtohevosen rinnalta.

"Olimme tosi tyytyväisiä Makethemarkin esitykseen Bodenissa, ja Elitloppet-karsinnassa ori teki hyvän esityksen, mutta lähtöpaikka vei jo etukäteen suurimmat menestyshaaveet meidän osalta Solvallassa. Makethemark tuntuu Bodenin jälkeen harjoituksissa oikein hyvälle, ja hyvillä mielin lähdetään Kouvolaan kilpailemaan”, analysoi Salmela Makethemarkin viime aikojen juoksuja sekä päivän kuntoa.

Hän toivoo Makethemarkille sisäratajuoksua lauantaina.

"Olen oikein tyytyväinen lähtöpaikkaan, ja toivon että saisimme sisäratajuoksun, ettei Makethemarkin aina tarvitsisi tehdä kaikkea raskaimman kautta. Lähdemme altavastaajina tällä kertaa matkaan, ja se sopii meille oikein hyvin. Kymi GP on todella kovatasoinen tänä vuonna, ja luulen että tämän kovempaa lähtöä ei välttämättä tulla ajamaan Pohjoismaissa. Tiedän hevoseni kyvyt, ja en ole yllättynyt, jos olemme mukana taistelussa kärkisijoista. Näillä näkymin tulemme ajamaan samalla balanssilla ja varusteilla kuin Bodenissa viimeksi. Kouvolan kaarteiden en usko tuottavan ongelmia, sillä Makethemark meni ainakin Jarlsbergin melko jyrkät kaarteet hyvällä tyylillä."

Vakiokuskin Ulf Ohlssonin ohjastaessa samaan aikaan E3-finaaleissa Bergsåkerissa nähdään Makethemarkin rattailla ensi kertaa Santtu Raitala.

"Päädyimme omistajien kanssa ohjastajavalinnassa Santtuun, hän on onnistunut oikein hyvin Atupemin rattailla, ja minusta Atupemissa ja Makethemarkissa on jotakin samaa. Huippukuskeista on kyllä tällä hetkellä runsauden pulaa, mutta onhan Santtu Raitala tehnyt kovan nousun ohjastajamarkkinoilla täällä Suomessa. Sen verran olen puhunut Santun kanssa, että Ulf Ohlsson antaa infoa siitä mihin on hyvä kiinnittää huomiota Makethemarkin rattailla, sillä on parempi antaa kuskien puhua keskenään kilpailutilanteesta,” kertoo Salmela ohjastajavalinnasta.

Todennäköisesti myös Makethemarkin seuraava kilpailumatka kohdistuu Suomeen.

"Suomessa on aina mukava kilpailla, ja Kouvolan jälkeen on meillä tarkoitus palata takaisin Ruotsiin Söderbyhyn Arlandan lähelle ja latautua uutta Suomen reissua varten. 19 heinäkuuta olisi kaiken ollessa kunnossa tarkoitus tulla puolustamaan viimevuotista St Michel-ajon voittoa Makethemarkin kanssa”, valottaa Petri Salmela Makethermarkin kauden jatkoa.

Kymi Grand Prix 2020 ratajärjestys:

1 Moni Viking/Pierre Vercruysse

2 Ble du Gers/Joseph Verbeeck

3 Vitruvio/Björn Goop

4 Makethemark/Santtu Raitala

5 Handsome Brad/Carl Johan Jeppson

6 Whole Lotta Love/Philippe Daugeard

7 Antonio Tabac/Olli Koivunen

8 Racing Mange/Joakim Lövgren

9 Cokstile/Christoffer Eriksson

10 Chief Orlando/Antti Teivainen

Terhi Piispa-Helisten

Santtu Raitala on ajanut tänä vuonna jo 101 voittoa. Hän johtaa ajajaliigaa ylivoimaisesti.