Päivän ravit: Legendan syntymäpäiväjuhlat ja mahtava monté-mittelö

Anu Leppänen

Voi olla vain yksi Viesker. Vireän 31-vuotiaan syntymäpäiviä vietetään oriin kotiradalla Killerillä. Viisinkertainen kuningas saapuu paikalle, samoin sen nopein jälkeläinen, SE-ori Vitter, kuningas itsekin.

Illan aikana ajetaan Killerillä yhdeksän suomenhevoskoitosta. Päälähtö on synttärisankarin kunniaksi ravattava Viesker Cupin finaali. 5 000 euron ensipalkintoa jahtaa 16 tammaa. Suosikin paineet kantaa paalulta pakoon pyrkivä Maatian Tähti.

Isäänsä saapuu Jyväskylään juhlistamaan kautensa avaava Vieskerin Virva. Hallitseva kuningatar saa avoimessa tammataistossa vastaansa tuoreen Nordic Queenin Hetviinan ja Liisan Tulilinnun.

Jyväskylän Toto5-peliaika umpeutuu kello 19:10.

Ruotsin illan Toto64-peli isketään Åbyyn. Jackpotia on tarjolla 131 331 euroa. Illan päälähtö on Åby Monté Trophy, missä voittaja palkitaan ruhtinaallisesti 23 650 eurolla. Ennakkosuosikki on Montéelitenissä haamutuloksen 10,5 tykittänyt Hambo Transs R.

Åbyn Toto64-peli sulkeutuu kello 20:30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18:30-22:30.