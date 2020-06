Kouvolan 75-ravit kanavalla 26 – studiossa Martti Ala-Seppälä ja Kari Lähdekorpi

Kimmo Haimi

Kari Lähdekorpi on studiossa asiantuntijana huomenna. Lähetys näkyy myös kanavalla 26 alkaen kello 14.15.

Lauantain Ravistudiossa on huikea määrä asiantuntemusta, kun vierailijoina ovat Martti Ala-Seppälä ja Kari Lähdekorpi. Lähetyksen juontaa Antti Pylkkänen.

Martti Ala-Seppälä tunnetaan mm. aiemmin Kemppi-tallin takaa ja nykyisin MAS-liitteen saavista kasvateistaan. Kansainvälisen raviurheilun asiantuntija on kosmopoliitti, joka ei pidä kynttiläänsä vakan alla.

Kari Lähdekorpi puolestaan on tuttu Ravistudioiden lisäksi mm. TalkKari-ohjelmasta. Ehkä kovin meriitti on kuitenkin valinta vuoden ravivalmentajaksi Ruotsissa vuonna 2004. Ala-Seppälän tavoin myös Lähdekorpi kertoo perustellut mielipiteensä kernaasti. Luvassa on siis paitsi huippu-urheilua, myös välähteleviä sanansäiliä studiossa.

Lähetys alkaa kello 14.15. Kanava 26 näyttää lauantain 75-ravit elokuun loppuun asti sekä Suur-Hollolan, St Michelin ja Kuninkuusravien sunnuntait.