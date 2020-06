Lämpö hellii 11. viikon varsakoosteessa

Kuvakoosteeseen on jälleen saatu onnellinen tarina orpovarsasta ja sen sijaisemästä. Tamma hoitaa pienokaista ihan yhtä lailla, vaikka uusi emo ja varsa ovat eri rotua.

Lukijan kuva / Anu Rihtimäki

4.5. syntynyt Peppi eli Undercover Topgun laiduntaa sijaisemänsä suomenhevostamma Senan kanssa. Varsan isä on RC Royalty ja emä Bride Jat. "Peppi jäi orvoksi 10 päivän iässä, ja sijaisemä löytyi puskaradion kautta Hevosopistolta", kertovat kasvattajat Anu ja Teemu Rihtimäki sekä Anita Rintamaa Eurajoelta.

Vielä on aikaa lähettää kuva omasta kasvatista MT:n ja MT Ravinetin koosteeseen. Järjestämme saapuneista otoksista parhaan varsakuvan äänestyksen heinäkuun lopulla.

Kuvan kanssa tarvitaan seuraavat tiedot: tamman nimi, varsan nimi (kutsuma- ja koko nimi) sekä isäori. Ilmoita myös hevosen omistajan tiedot: nimi, puhelinnumero ja paikkakunta. Erikseen tarvitaan myös kuvaajan nimi.´

Jos haluat sähköpostiin kertoa lyhyesti jotain varsasta tai sen syntymästä, niitä voidaan lisätä juttua piristämään. Vanhempien ja suvun meriiteillä ei nyt ole merkitystä. Pääpaino on kuvissa ja perustiedoissa.

Kuvat lähetetään sähköpostitse: kaijaleena.runsten@mt.fi.

Kuvat julkaistaan sunnuntaina illansuussa ja perjantaina lähetetyt kuvat ehtivät mukaan viikon koosteeseen.

Lukijan kuva / Birgitta Vainio-Mattila

Onneksi pääsee välillä metsän varjoon laitumelta hellepäivänä, arvioidaan viestissä Priimattaren ajatuksia. Tammavarsa syntyi 21.5. Nurmijärvellä, emä on Joihanna ja isä Etupassi. Kasvattajat ovat Heli Koski ja Birgitta Vainio-Mattila.

Lukijan kuva / Sari Sormunen

27.5 syntyi terhakka tammavarsa yhdistelmästä Star Price - Knows Nothing. Kuvassa kuuden päivän ikäinen varsa tuntee nimen Netta, virallisesti Nothing Starflight. Omistajat ovat Sari Sormunen ja Jenna Heikkinen Sotkamosta.

Lukijan kuva / Laura Mehtonen

13.6. syntyi Urjalassa pitkäjalkainen orivarsa Doubting Thomas eli Tomppa emänsä Cracked Passwordin esikoisena . Varsan isä on Pastor Stephen. "Tomppa on hyvin itsenäinen ja kiltti varsa. Se kulki jo parin päivän ikäisenä emänsä edellä ja vauhti eikun kiihtyy, vaikka tässä kuvassa malttoikin seistä", kuuluu viesti. Varsan kasvattajat ja omistajat ovat Laura ja Seppo Mehtonen (Urjala-Kuopio).

Lukijan kuva / Maarit Kauppinen

Upea Ursula varsoi hienon oripojan 17.6. Fransista, varsa on Ursulan esikoinen ja on nimeltään Uskotoivo, kuvassa varsa on 4 päivän ikäinen.Vauhdikas otus kyseessä vaikka kuvassa seisookin