Suur-Hollola -kuume kohoaa: Hotshot Lucalle ja Elian Webille loistopaikat

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Vahvan paluun tehnyt Hotshot Luca pääsee tavoittelemaan Pekka Korven kanssa Suur-Hollola-ajon finaalipaikkaa loistoasemista.

Kisan ennakkosuosikeista olivat lähtöratalotossa onnekkaimpia Elian Web ja Hotshot Luca. Edellinen kiihdyttää Janne Sorosen ohjastamana ensimmäiseen välierään kolmosradalta. Jälkimmäinen sai puolestaan toiseen välierään kakkosradan.

Elian Webin vakavimmista haastajista Le Gros Bill lataa liikkeelle kutoselta ja Stoneisle Ocean ysiltä.

Hotshot Lucan välierän muista avainhevosista Knows Best sai kolmosen, Stonecapes Queila vitosen, Whole Lotta Love ysin ja Willow Pride kympin.

Kolmannessa alkuerässä kävi kylmät Willow Priden tallikaveri Lexus Dreamille, joka joutuu lähtemään asemiinajoon kasiradalta. Parempi tuuri kävi ykkösen saaneelle Club Nord Elitille, neloselta matkaan ampaisevalle Cameron Evolle ja kutoselta kiihdyttävälle Big Headachelle.

Lämminveristen Suur-Hollola-ajon finaali juostaan sunnuntaina. Voittaja palkitaan 120 000 euron ensirahalla. Sunnuntaina ravataan myös suomenhevosten loppukilpa, missä voittaja kuittaa 37 500 euroa.