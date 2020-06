Vivid Wise AS ja Gocciadoro Turillissa - Zacon Gio sai taipua

Anu Leppänen

Alessandro Gocciadoro, joka vieraili kaksi vuotta sitten Seinäjoki Racessa kuvan Peace Of Mindilla, voitti ensin Ruotsin valitustuomioistuimessa ja harjaa nyt maanosamme raveja isolla luudalla.

Sunnuntaina Italian tämän hetken ravivalmentajien ykkönen Alessandro Gocciadoro ohjasti valmennettavallaan Vernissage Grifillä Italian kauden kärkiajaksi 09,4. Maanantai-iltana kova meno jatkui Rooman raviradalla Capannellella 2100 metrin suurkisassa GP Turillissa, ja muutenkin.

Jättisuosikki Zacon Gio johti, mutta sitä seurannut Vivid Wise AS spurttasi kelta-asuisen valmentajansa kannustamana ohi lyhyellä pätkällä myöhään tilaa saatuaan. Voittotulos oli taktiikkajuoksussa vain 13,9 kilometriajassa, jonka noteerasi myös Roberto Vecchionen ohjastama kakkonen. Holger Ehlert valmentaa voittoputkia takoneen viime syksynä Yonkersin MM-lähdön voittanutta Zaconia, jonka voittajakerroin maanantai-iltana oli 1,2.

Vivid Wise AS siirtyi Ruotsin lämmittelypiiskausskandaalin jälkeen Gocciadorolta Björn Goopille, mistä tallista starttasi Elitloppetissa laukatakseen karsinnassa. Nyt se on siis takaisin Italiassa ja Gocciadorolla, ja Ruotsin valitustuomioistuinhan puhdisti jälkimmäisen maineenkin toukokuun alun Örebron skandaalista vahingonkorvausten kera. Gocciadorolla on jälleen talli myös Ruotsissa. Hän itse vaikuttaa kuitenkin täll hetkellä vahvasti Italiassa, sillä maanantai-illan kovista Rooman raveista tuli talliin 10 lähdöstä peräti kuusi voittoa. Toinen iso kisa Roomassa oli GP Tino Triossi nelivuotiaille samoin 64000 euron ykkösestä. Vaikka Gocciadoron oma ajokki Axl Rose hylättiin, derbyvoittaja Always Ek toi voiton talliin kilometriajalla 12,5/2100 metriä.

