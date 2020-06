"Faari" Hietanen perjantaina Porissa jo kilvanajossa

Ville Toivonen

Markku Hietanen urastaan: "Aika hyvin olen potkut onnistunut välttämään, mutta nyt pääsi orivarsa yllättämään."

Kesäkuun seitsemäntenätoista keskiviikkona Markku Hietanen meni erottelemaan laitumella vuotiaita oritta ja tammaa, jotka olivat päässeet yhteen. Orivarsa puolusti asemiaan ja latasi kahdella jalalla. Hietanen joutui vajaaksi viikoksi Seinäjoen keskussairaalaan. Hietasia koeteltiin sillä viikolla tosissaan, sillä perjantai-iltana vielä tallin nuori isäntä Hannu Hietanen, 47, joutui Teivon raveissa kanssakilpailijoiden jyräämäksi.

"Ori kääntyi vikkelään ja latasi", Markku Hietanen kuvailee.

"Vähän huonosti osui, kun toinen kavio rintaan sydämen kohdalle ja toinen vasempaan käteen. Sormi jouduttiin operoimaan, mutta rintaa saa vain parannella muuten. Vähän tuli kolhua jopa sydämeen, mutta ei mitään vakavampaa kuitenkaan. Kyllä tässä ollaan koko aika kotiin palattua oltu jo hommissa ja rattaillakin, eikä mitään. Sormi on pikkuisen kipeä vielä, mutta kyllä siitä selvitään. Aika hyvin olen onnistunut potkujen osumat välttämään kaikki nämä vuodet, mutta nyt osui. Kerran aiemmin Seinäjoen raveissa lähdin ajamaan jotain ruotsintuontitammaa. Kysyin että miksi tällä on potkukärryt muttei sekkiä? En ehtinyt tallikaarteesta pois, kun se jo latasi ja osui käteen, mutta se oli ainoa osuma ennen tätä."

Kaksi päivää myöhemmin tuli siis lisää jobinpostia perheeseen.

"Katselin siellä sairaalassa sitten Teivon raveja, ja Hannuhan se siellä kasan alimmaisena. Aattelin, ettei tuosta selviä muutoin, kuin että kohta ollan molemmat täällä sairaalassa. Mutta kyllä Hannun kylki on parantunut ilman sairaalahoitoa. Hitaasti mutta varmasti."

Markku Hietasen kauden päätähtäin oli Seinäjoen kuninkuusraveissa Akaasian rattailla, kuinka sen käy? Entä perjantain Porin Pihlatuuli, pärjääkö?

"Akaasia on aina keväisin palautunut vähän huonosti. Uskotaan että se taas vertyy ja että ollaan mukana siellä Seinäjoella. Pihlatuuli on ihan kyvykäs, ja tähtäin on syksyn Villinmiehen Tammakisassa. Kyllä se varmasti parantaa ensimmäisest juoksusta, mutta riittääkö se? Oikein juoksija se on, mutta kiimat ovat härinneet. En ihan sulje pois, että se voisi kohta pärjätäkin, mutta syksyyn sitten vasta tähdätään tosissaan."

