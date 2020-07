Viikon vieras: Kultaa kaviourilta huuhtomassa

Kuva: Anu Leppänen

Ivalolaisen Reijo Suomalaisen määrätietoinen kasvatustyö on kantanut satoa. Hänen suojattinsa Club Nord Elit käy viikonloppuna taistoon Suur-Hollola-ajon voitosta.

Ivalo on Inarin kunnan hallinnollinen keskus. Taajaman läpi soljuu Ivalojoki, joka tunnetaan myös kultajokena. Monet mainarit ovat valjastaneet elämänsä ja mielenrauhansa jalometallin etsimiselle tämän verkkaisesti virtaavan joen varrelta.

Kultaa hakee ivalolainen Reijo Suomalainenkin. Ei kuitenkaan Ivalojoesta, vaan Lahden Jokimaalta. Hänen ja hänen vaimonsa Hilkan kasvattama ja omistama Club Nord Elit iskee lauantaina matkaan Suur-Hollola-ajon välieräänsä radalta yksi.

”Nyt sanon Torvisen Jukalle, että alussa kaikki vaan peliin ja keulaan. Alkuerässä puhuin, että ei tarvitse ladata täysillä, tamma voittaa vaikka johtavan rinnalta. Niin kävi”, Reijo Suomalainen lausuu varmoin äänenpainoin.

Suomalaisen mukaan Club Nord Elitiä on treenattu viime talvena aiempia vuosia enemmän.

”Tammalla on talvelta takana 1 500 treenikilometriä. Hangessa kahlaamista ja sellaista. Ensimmäistä kertaa sitä on valmennettu kuten ravihevosta kuuluukin valmentaa.”

Ravureita Suomalainen on omistanut 1970-luvulta lähtien. Kiinnostus on perua hänen isoisältään, joka teki aikoinaan ahkerasti hevoskauppaa. Elämä on kuljettanut kesällä 72 vuotta täyttävää Suomalaista ympäri Suomea, ja hevoset ovat taittaneet valtaosan taipaleesta hänen rinnallaan.

Kasvatus astui mukaan kuvioihin runsaat kymmenen vuotta sitten. Kaiken takana on Club Nord Elitin emä Cassie Laurelton.

”Cassie oli myynnissä, kohtuuhintaan vieläpä. Iskin heti kiinni. Tammalla ajettiin meiltä käsin jonkun verran vielä kilpaakin, mutta kyllä tarkoituksena oli alkaa panostaa omaan kasvatustoimintaan.”

12,8-aikaisen ja 24 kertaa ykköseksi yltäneen Cassie Laureltonin esikoinen on 13-ennätyksinen ja 13 voittoa saalistanut Club Nord Royal. Suomalaisten kasvatustoiminta on lähtenyt toiselle kierrokselle, sillä Club Nord Royal varsoi tänä keväänä esikoisensa.

Cassie Laureltonin toinen varsa, parhaimmillaan 12,7-vauhtia viilettänyt Club Nord Star kilpailee edelleen, ja tamma on Suomalaisilla. Kolmas varsa Club Nord Chip, 13,1, on puolestaan Antero Vesterisellä.

Viimeksi mainitun varsottuaan Cassie Laurelton sairastui vakavasti. Tammaa hoidettiin ajasta ja rahasta tinkimättä.

”Kaikki tehtiin, mitä tehtävissä oli. Vuosia meni ilman varsaa, mutta 2014 syntyi sitten Club Nord Elit. Se on loistava kilpailija, mutta musta tuntuu, että sen kolmevuotias täyssisko Club Nord Cherie on vielä parempi. Sillä otetaan asiat maltilla, koelähtöäkään ei ole vielä ajettu. Voi olla, ettei ehditä Kriteriumiin. Hevosen ehdoilla edetään.”

Suomalainen ihastui Cassie Laureltoniin niin ikihyviksi, että hän osti tamman pikkusiskot Leeann ja Gia Laureltoninkin itselleen.

”Cassie on kyllä yksi parhaista suomalaisista siitostammoista.”

Luvut tukevat Suomalaisen lausuntoa. 23-vuotiaan Cassie Laureltonin viidestä kilpailleesta jälkeläisestä neljä on puhkaissut kirkkaasti haamumailirajan. Viidennelläkin – neljävuotiaalla Club Nord Yankeella – rajan alitus lie ajan kysymys.

Suomalaisten hevoskasvatus on paisunut tuntuviin mittoihin.

”Nyt pitää alkaa myydäkin varsoja. Tähän saakka ne on joko pidetty meillä itsellämme tai sitten ne on annettu tuttavillemme. Homma on nyt lakipisteessään, eikä ole tarkoitus ainakaan laajentaa toimintaa. Raviurheilu on hauskaa touhua. Kun oma terveys on hyvä, niin mielelläänhän sitä hevosten parissa aikaansa viettää.”

Elämäntyönsä lappilaissyntyinen Suomalainen on tehnyt hotellialalla. Alan opinnot ja niitä seuranneet projektityöt veivät miehen välillä etelään, mutta paluu pohjoiseen tapahtui matkailualan vetämänä jo vuosikymmeniä sitten.

Suomalaisen ystävä osti vuosituhannen alussa valtion konkurssipesältä Hotelli Ivalon. Suomalainen tuli tekemään hotellille markkinointia ja tapahtumien organisointia. Vuonna 2004 hän hankki itselleen osan Hotelli Ivalosta. Neljä vuotta myöhemmin hotelli siirtyi kokonaan hänen omistukseensa.

Jo vuosituhannen alkupuolella Suomalainen alkoi tuoda ranskalaisia Ivaloon charter-lennoilla. Lento lähti joka lauantai Pariisista, joskus myös muista Ranskan kolkista. Koneessa oli turisteja parisataa henkeä.

Hevosmies kun on, Suomalainen keksi turisteille mainion ajanvietteen. Matkan hintaan kuului ajelu suomenhevosella. Turistit tykkäsivät, ja hotellin kassakone kilkatti kimeästi.

”Meidän paras vetohevonen oli valiojuoksija Pulssi. Ori käveli meille sen miljoona euroa rahaa, 50 000 – 60 000 euroa per vuosi.”

Nykyäänkin Suomalaisella on kaksi suomenhevosta niillä töin.

”Näistä varsinkin Sarin Ilo on kyvykäs, mutta turistien ajelutuksesta tuleva tulo on varmempaa kuin radoilta saatava hanke”, Suomalainen naurahtaa.

Hotelli Ivalon toiminnassa on vastuu siirtynyt Suomalaiselta hänen lapsilleen. Myös laajennusta on tapahtunut, kun Ivalojoen toiselle rannalle on noussut Aurora Village. Omana yrityksenään toimiva lomakylä käsittää 30 iglua ja ravintolan.

”Jahka korona hellittää, Lapin matkailu tulee kasvamaan edelleen. Meidän toimintamme on sen sijaan siinä mitassa kuin sen olla pitää. Kasvuhaluja tai -tarpeita ei ole.”

Suomalaisen hevosharrastus on herättänyt ranskalaisturisteissa ihmetystä, hilpeyttäkin.

”Monet ovat olleet raveista kiinnostuneita ja hämmästelleet, että miten ihmeessä täällä, 300 kilometriä napapiiriltä pohjoiseen, voi joku kasvattaa hevosia! He odottavat näkevänsä ainoastaan poroja, ei lämminverisiä.”

Kesäksi Lapin mies suuntaa vaimoineen ja kilpailevine hevosineen Lammille, Hämeenlinnan liepeille.

”Meillä on täällä tämmöinen mummonmökki, jota on kunnostettu hartaasti. Tässä on oma rata. Sisätallissa on kolme karsinaa, ja tarhoissa on kopit. Täällä on nyt viisi hevosta, mutta enemmänkin mahtuisi.”

Suomalaisten apuna hevosia ajamassa ja tallitöissä auttelemassa käy ”kaksi eläkeläistä”. Heistä Heikki Kupsu on tullut raviväelle Suomalaisten hevosten takaa tutuksi.

”He eivät varsinaisesti ole meillä töissä, mutta pitävät hevosista ja ovat suureksi avuksi etenkin silloin, kun minä olen Lapissa.”

Palatkaamme vielä Suur-Hollola-ajoon ja Club Nord Elitiin. Tuleeko tammalle suureen kisaan jotain muutoksia?

”Kouvolassa kokeilimme ajaa löysällä sekillä. Se toimi hyvin ohjastajankin mielestä, ja sillä systeemillä jatketaan. Aiemmin tamma meni ilman sekkiä.”

Mitkä ovat taustavoimien tavoitteet?

”Elian Web on kova nimi, mutta en pelkää ketään. Tamma menee alle 12-tuloksen, jos tarve vaatii. Kaikki on mahdollista.”

Koskaan aiemmin ei lappilaishevonen ole yltänyt Suur-Hollola-ajossa ykköseksi.

”Olisihan se kova juttu menestyä. Vaikka tässä on muuallakin tullut oltua, niin ilman muuta itseni lappilaiseksi miellän. Club Nord Elit on oma kasvatti, ja nimenomaan Lapissa kasvanut ja Lapin hangissa pohjakuntonsa kahlannut.”