Päivän ravit: Retulla uskomaton putki päällä

Uutiset Antti Pylkkänen

Vermon keskiviikon päälähtö on perinteinen 5-vuotiaiden suomenhevosten pikapyrähdys Tawaststjernan Muistoajo. Kun kyseessä on kuukauden ensimmäinen keskiviikko, on myös peliin pistetty bonusta.