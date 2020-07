Rovaniemen raveissa ei puutetta hevosista eikä ihmisistä

Anu Leppänen

Rovaniemen raviradalla on puitteet kunnossa. Kuninkuusraveja ei ole odotettavissa aivan heti, sillä kunkkariyleisö parveili näillä lehtereillä viimeksi 2018. Seuraavan kerran alueen kapasiteetti lienee todellisessa testissä Napapiiri-Jukolassa 2021.

Päinvastoin: hevosia ilmoitettiin lähes ennätysmäärä, ja esimerkiksi lämminveristen kolmossarjaan hevosia oli tarjolla 36 eli niitä olisi riittänyt kolmeen kisaan, ja sarja jaettiinkin kahdeksi eri lähdöksi. Toki koronataukokin tehnee osansa kesän ravi-innostuksessa.

Samoin toimihenkilöpuolella meininki on Rovaniemen raviradalla kaikesta huolimatta vireää. Uutta toimitusjohtajaa tai ratamestaria ei ole vielä palkattu, mutta radan hoitokin on raviradan uuden puheenjohtajan rehtori Osmo Huhtalan mukaan hanskassa.

"Kaksiin seuraaviin raveihin on palkattu Oulun ratamestari Antti Jaara pitämään huolta kaviourasta", Huhtala kertoo.

"Raveihin ilmoitettiin mukavasti hevosia, melkein ennätysmäärä. Kaikki tuntuu rullaavan ihan hyvin Rovaniemen ravien järjestämisessä. Toimihenkilöistä raveihin ei liioin tunnu olevan puutetta. Kesäkuun talkookokouksessa oli noin 100 henkeä ja perustetulla talkooporukan facebook-sivulla on jäseniä jo pitkästi toistasataa, joten varikolla on takuulla tarpeeksi ihmisiä työssä. Ravintolaa pyörittävässä organisaatiossa on myös tapahtunut henkilömuutoksia. Saamme näillä näkymin sinne hieman uusia tuulia tarjoiluihinkin. "

Milloin Rovaniemen ravit saavat uudet toimitusjohtajan ja vakituisen ratamestarin?

"Ensi viikolla olisi tarkoitus panna käyntiin sekä toimitusjohtajan että ratamestarin rekrytoinnit."