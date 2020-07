Santtu Raitala sivusi kesäkuussa 2000-luvun ennätystä 42 voitollaan

Anu Leppänen

Santtu Raitala nousi kesäkuussa 2020 (42 voittoa) kovaan seuraan: Pekka Korpi, Jorma Kontio, Ahti Antti-Roiko, Antti Teivainen ja Mika Forss ovat samoin ohjastaneet yli 40 voittoa Suomessa kuukauden aikana.

Santtu Raitalan kesäkuussa ohjastamat voitot ovat melkoinen urotyö. 2000-luvulla moista ei ole sattunut tosiaan kuin kerran, ja koko Suomen ravihistoriassa samaan tai useampaan on yltänyt neljä eri ohjastajaa. Hippoksen tilastot ulottuvat vuoteen 1984, mutta voitaneen lähteä siitä, ettei kyseistä voittomäärää ole ylittänyt kovinkaan moni aiemminkaan.

"Vähän normikuuta enemmän piti ohjastaa, kun aika monen yhteistyökumppanin hevosia tuli päivästä toiseen radoille tauon jälkeen", Raitala kuvailee.

"Oma vire on hyvä pakollisen tauon jälkeen. Tottakai tauko oli monella tapaa huono, mutta sihen liittyi myös muutamia hyviä asioita, kuten varmaan useimmilla ihmisillä. Ennätyksiin tulee kiinnitettyä huomiota yleensä sitä kautta, että joku muu taho nostaa ne esiin, eikä ne tekemiseen hirveästi vaikuta. Kuitenkin sikäli tuntuu kivalta, että tuo nimiluettelo niistä, jotka ovat onnistuneet noin monesti, on kunnioitusta herättävä."

Millainen on Santtu Raitalan heinäkuun 2020 alku?

"Vermossa odotan illalla mielenkiinnolla ainakin Madridin, Quick Diablon ja Rowhill's Killerin esityksiä ja vähän menestymistäkin. Kaikilla pitää toki myös juoksun onnistua kuitenkin. Loppuviikko on työntäyteinen edelleen, mutta sieltä odotan erityisesti Evartin Suur-Hollolaa. Ori on kehittynyt ja se näytti jo Savo-ajossa tämäntyyppisen tehtävän sopivan, joten on jännä nähdä, missä tämän hevosen kanssa sunnuntaina mennään?"

Raitalaa ja Forssia ennen 42 tai usempia voittoja yhden kuukauden aikana ovat ohjastaneet Jorma Kontio (useasti) ja Antti Teivainen (44 syyskuussa -97). Vähintään 40 voittoa yhden kuukauden aikana ovat ohjastaneet Suomessa vielä Pekka Korpi (41 kesäkuussa -87) ja Ahti Antti-Roiko (41 heinäkuussa -92). Teivainen ajoi 40 voittoa kasaan myös elokuussa 2006. Kontio puolestaan on Suomen aikanaan ajanut yli 40 voittoa yhden kuunkierron aikana 11 kertaa. Ennätys 55 tikkua on myös Jorma Kontion käsialaa ja heinäkuulta 1988.

Jukka Niskanen

Yli 40 voittoa kuukaudessa ottaneet ohjastajat Suomessa vuodesta 1984.