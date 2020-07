Peter Ingves valmistautuu erilaiseen Halmstadin juhlaviikkoon voitonnälkäisenä

Ville Toivonen

Täällä isännöin minä! Peter Ingvesiä ei usein näe vakavana, mutta Halmstadin lauantain 75-kierros vaatii ainakin keskittymistä, on sen verran hyvät ajokit.

Peter Ingves tunnetaan taitavana ohjastajana, iloisena veijarina ja maailmanmatkaajana. Hän on ollut monessa maassa hevostöissä, mutta tuntuu asettuneen Etelä-Ruotsiin ja Halmstadiin vankasti. Halmstadlaisille Sprintermästaren-viikko on jotain erityistä, ja Ingves ei ole poikkeus - sen verran kauan hän on Ruotsin länsirannikolla viihtynyt. Länsirannikossa tuntuu olevan sitä jotain, sillä mieshän on syntyisin Kristiinankaupungista. Tällä kertaa viikko ei pidä sisällään niinkään juhlaa, joka on innokkaalle tanssijalle myös mieluista, vaan lähinnä kovaa työntekoa, mikä ei ole vierasta sekään. Mikä parasta, Ingvesillä on varsinkin lauantain 75-jackpotkierrokselle mainiot saumat, ja hän antaa loppuviikon ajokeistaan kommentit muun tarinoinnin ohessa.

"Viisitoista vuotta taitaa olla täynnä tällä paikkakunnalla", Ingves laskeskelee.

"Sprintermästaren on iso juttu meille ravi-ihmisille täällä. Tottakai kaikkien ravipaikkakuntien isot lähdöt ovat huippukohtia, mutta ehkä erityisesti tämä. Keskellä kesää on usein hienot kelit ja Halmstad on aikamoinen kesäkaupunki. Nyt onkin aika ankeaa, kun ajetaan ilman yleisöä. Niin minä ainakin sen koen. Ei ole juhlatunnelmaa. Tottakai ravintolaan pääsee, mutta joka toinen pöytä - ei se ole vaan sama juttu."

Kuinka korona koetaan Ruotsissa juuri nyt?

"Normaalielämähän on jatkunut aika samanlaisena, mutta en tiedä, onko se ollut virhe. Sairastuneiden luvut ovat isoja, mutta oma ymmärrys ei riitä tätä koko kuvaa tulkitsemaan. Joka tapauksessa nyt on hyvää että ravit jatkuvat, mutta huonoa, että yleisö ei pääse paikalle. Elitloppetkin tuntui iltaraveilta."

Pärjäätkö Halmstadin raveissa?

"Kyllä kova yritys ainakin on - varsinkin lauantai tuntuu jännältä. Kaikki hevoset, jotka lauantaina ajan, ovat tosi hyviä. Torstain D.J.Okay (T5-5) on oikein iskussa, mutta tuli yönmusta paikka, ja tarvitaan tuuria. Miss Soberilla (75-4) taas on mainio paikka, mutta kivikova porukka. Ajan pitkästä aikaa Robert Berghin valmennettavaa - nehän ovat menneet kyllä tosi hyvin tälläkin kaudella. Avauslähdön Sosta Förlustenista en tiedä paljoa."

"Lauantaina odotan ehkä Newport Beachilta (75-2) ja Southwind Queeniltä (75-7) huonosta paikasta huolimatta eniten, vaikka kaksi muutakin ovat tosi hyviä. Saksalaisen oriin pitäisi olla aika vahva ja hyvä. Southwind on ollut tosi hyvä ilman etukenkiä. Sillä on valtava nopeus, ja se voi riittää takaakin, vaikka ajat ovat sellaiset, että takaa on ehtimistä. Tarkoitus oli alunperin, että tämä olisi ollut mukana Stoelitenissä, mutta ilmoittaminen meni pieleen. Stoeliten-hevonen tämä minusta jo on. Sharp Dream (T4-2) starttaa siinä Stoelitenissä, ja minulla kävi tuuri, kun ei tarvinnut valita kahdesta mieluisasta ajokista. Sharp Dream oli vähän nahkea - sen olisi pitänyt olla kakkonen viimeksi Doble Exposuren takana. Nyt se kuulemma treenaa hyvin, joten saumoja on. Zecchinodoro F.K.S. (75-3) on vahva. Se ei ole avannut lujaa, mutta nyt koitetaan kokolappuja luultavasti, jotta päästäisiin paremmin liikkeelle. Jos juoksu ei mene vaikeaksi, sekin voi pärjätä. T75:n jälkeen toinen Saksan heppa Ol Dono Lengai (lähtö 13) on myös tosi kiinnostava ja kaiken järjen mukaan voittosauma."