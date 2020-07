Christa Packalenin talli huippulyönnissä kesän huippukohtaan

Ville Toivonen

Christa Packalenin talli valmistautuu kesän - kukaties valmentajan urankin - huippukohtaan vahvassa iskussa. On Lahden ravien huippukohdan aika: Suur-Hollola-ajot.

Christa Packalen on ollut pienestä pitäen mukana Suur-Holloloissa - lahtelainen ravitunnelma on tullut nuorelle nousevalle naisvalmentajalle jo äidinmaidossa. Nyt Packalen, 27, on valmis vaikka pääosaan kotinäyttämöllään. Menestystä tältä viikonlopulta on toki aiemmilta vuosiltakin. Tällä kertaa viisivuotiaiden Euroopan mestari viime syksyltä Vermosta, Stonecapes Queila, on kovimpia voitontavoittelijoita Suur-Hollolan ison rahan metsästyksessä.

"En muista minä vuonna olin ensimmäistä kertaa paikalla, mutta tosi pienenä kuitenkin", Packalen kertoo.

"Tietenkin tämä on hollolalaiselle vuoden kohokohta. Nyt on hyvä fiilis muutenkin: tallin hevoset vaikuttavat oikein hyvävireisiltä. Queilalla (lauantai 75-3) asetettiin viime kauden lopuksi tämä vuoden 2020 päätähtäimeksi, ja ihan kaikki on mennyt niin kuin on suunniteltu. Viime startti ei ollut tuloksellinen täysosuma, mutta se oli sellainen kova startti, jota haettiin, eikä hevonen missään nimessä ollut huono. Kotona se tuntuu saaneen lisää pontta tuosta rykäisystä. Se on laiska treenaaja ja vaatii kovia startteja. Minulla on Suomen paras kuski käytössä, eikä tarvitse pohtia taktista kuvioa välierässä tai muutenkaan. Hevonen tuntuu tosiaan hyvältä ja ottaa toivottavasti finaalipaikan. Se menee todennäköisimmin samalla varustuksella molemmat hiitit, jos kaksi kisaa tulee, eli ilman etukenkiä. Olen siinä uskossa, että kauden paras vire on tässä."

"Zeus Kemp (la, 75-4) ei toki ole loukkaantumisten jälkeen enää ihan sama hevonen, kuin oli parhaana päivänään. Kuitenkin jännä juttu tämän startin kohdalla on kaikkien kenkien riisuminen ensimmäistä kertaa uralla. Se on riski - voi tulla laukkaa heti lähdöstä. Mutta se on myös mahdollisuus: ruuna on mennyt painavasta kengästä koko uransa, ja onnistuessa efekti voi olla aika isokin. Voitto olisi tottakai iso yllätys, mutta pieni varotus 'Seposta' kuitenkin."

"Perjantain hevoset Xanthus Wapid (lähtö 4) on vireessä. Viimeksikin se oli hyvä kiertelyn jälkeen. Nyt on hyvä paikka, ja jonkinlaiseen menestykseen uskotaan. Veemax (lähtö 8) kulki hyvin mutta laukkaili viimeksi. Nyt on jalkoja hieman hoidettu, ja ei senkään menestys mahdotonta ole. Tätä on treenin perusteella kuitenkin vaikeampi veikata. Hyvältä paikalta uskotaan kuitenkin kärkipäähän. Kummallakaan ei tule varustemuutoksia."

"Pyhän Ranch The Rock (lähtö 1) tuntuu erinomaisen hyvältä treenissä, ja paikkakin on hyvä. Vastassa on kovia, mutta odotan joka tapauksessa hyvääs suoritusta ja menestystä, jos juoksu onnistuu. Ei muutoksia tässäkään."

Lahdessa Jokimaalla ajetaan kolme päivää "kovinta suomalaista raviurheilua", Suur-Hollola-ajot. Tänään ravit alkavat 14.00 ja lauantaina sekä pyhänä 13.30. Lauantain ja sunnuntain pääpelinä Jokimaalla pelataan T75.

Terhi Piispa-Helisten

Stonecapes Queila rattaillaan valmentajan puoliso Niki Finnström.