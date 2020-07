Toiseksi viimeinen varsakuvien kooste: Laitumen heinikko kahisee pikkukavioista

Lukijan kuva / Jenna Kaikkonen

Juhannusyönä syntyi Kiuruvedelle Koivuniemeen kaunis ja virkeä tammavarsa. Tässä Paula ja sen emä Kihilon Tuire nauttivat laitumella. Varsan isä on Vaellus. Kasvattaja Katriina Rauhala ja Sirpa Tabell Kiuruvedeltä tekivät varsomisen jälkeen kaupat sekä emästä että varsasta.

Vielä on tuleva viikko aikaa lähettää kuva omasta kasvatista MT:n ja MT Ravinetin koosteeseen. Viimeinen kuvagalleria julkaistaan ensi sunnuntaina 14. heinäkuuta. Siihen tarkoitetut kuvat on toimitettava sähköpostitse viimeistään perjantaina osoitteella kaijaleena.runsten@mt.fi.

Oman varsakuvan kanssa tarvitaan seuraavat tiedot: tamman nimi, varsan nimi (kutsuma- ja koko nimi) sekä isäori. Ilmoita myös hevosen omistajan tiedot: nimi, puhelinnumero ja paikkakunta. Erikseen tarvitaan myös kuvaajan nimi.

Järjestämme saapuneista otoksista parhaan varsakuvan äänestyksen sunnuntaina 21. heinäkuuta. Siihen valitaan kymmenen kuvaa, joista lukijat voivat äänestää suosikkinsa.

Lukijan kuva / Maarit Soini

Tervolassa on syntynyt kolme varsaa, joita yhdistää sama emänisä, ori P.V. Hemppa. 3.6. syntynyt Talismaani eli Mauno on emänsä Haltian ensimmäinen varsa. "Kotisiitoksena saadun ja hartaasti toivotun orivarsan isä on erisukuinen Railin Rasmus", kertoo viesti. Varsan omistaa Niina Myyrä Hämeenlinnasta.

Lukijan kuva / Maarit Soini

Tässä on Talismaanin pihattokaveri Luohti. 8.6. syntynyt ori on sekin emänsä Hunellan ensikkovarsa. "Ori on reippaan kokoinen ja lempeä tutkailija. Isänä kantakirjaori on Pikku-Laakeri", kertoo sen omistaja Katja Äijälä Tervolasta.

Lukijan kuva / Jenny Loueranta

Pienkasvattajan kausi päättyi viimeisen varsan syntymään 18. kesäkuuta, kertoo Jenny Loueranta Koskelta. Midsummer Leo on iso ja aktiivinen varsa, kuten kuva kertoo. Emä on BWT Envy ja isä Lee Van Cleef.

Lukijan kuva / Satu Puustinen

Pikkukavoiden kahinan heinikossa voi melkein kuulla, kun Melody of Morning Bliss eli Melodi spurttaa. Turkulaisen Helmi Puustisen kasvatti on yhdistelmästä Blueberryhill's Blue Diamond – Levisonn.

Lukijan kuva / Jenna Ryhänen

Femman Tuike on emänsä Fekotan Kultamaan ensimmäinen varsa. Isä on Vaellus. KAsvattaja on Jenna Ryhänen Lemiltä.