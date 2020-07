Janne Ranta-Krenkku palasi Menhammarista Suomeen

Suomen parhaan tamman 2010-luvun alussa, She Loves Youn, valmentaja Janne Ranta-Krenkku on työskennellyt viimeiset neljä vuotta Menhammarin siittolan ratamestarina ja varsatreenarina. Nyt mies on palannut kuitenkin kotiin Kokemäelle.

Ville Toivonen

Janne Ranta-Krenkku tunnetaan monen hyvän hevosen, mm. She Loves Youn, valmentajana ja vielä useamman kovan varsatreenarina. Viimeiset neljä vuotta kokemäkeläinen on työskennellyt Pohjoismaiden kuuluisimmassa siittolassa Menhammarissa.

Janne Ranta-Krenkku on raviurheilun todellinen monitoimimies. Hän on muun muassa valmentanut, ohjastanut, hoitanut ratoja ja varsatreenannut. Suurin tähti tallissa on ollut Villinmiehen Tammakisan voittaja 2011, Elitloppet-viikonlopun Stoelitenin 2012 voittaja She Loves You. Lisäksi mm. saman ikäluokan Derbyn ykkönen Seabiscuit oppi aakkosensa Ranta-Krenkulla siirtyäkseen Timo Nurmokselle. Toinen Nurmoksen menestyshevonen Air Force, mm. Suomen mestari 2005, aloitti uransa kahdella voitolla Ranta-Krenkulta ja on myös valmentajan perheen kasvatti.

"Silloin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa olikin tunne, että nyt on aika hyviä varsoja tallissa", Janne Ranta-Krenkku muistelee.

Ennen siirtymistään Ruotsiin Ranta-Krenkun talli Kokemän raviradalla olikin keskittynyt monta vuotta varsojen opetukseen ja alkutreeniin. Janne Ranta-Krenkun, 46, perhe on koko ajan asunut Kokemäellä.

"Reppuhommia ne Ruotsin työt olivat. Poriin oli välillä suora lentokin, ja usein olin viikonloput kotona. Hyvin opettavaista monessa suhteessa. Ei mitään harmin aihetta Menhammarin suunnalla, mutta koronan takia elämä meni liian vaikeaksi. Nuorempi tytär kirjoitti ylioppilaaksi ja perheessä on ollut muitakin tilanteita, joissa on tarvittu läsnäoloani. Joka kerta olisi pitänyt olla karanteenissa Suomessa ja karanteenissa työnantajan toivomuksesta Ruotsissakin. Ihan mahdotonta. Vaimoni on vielä erityisopettaja, ja jos minä tulisin käymään Ruotsista, hänenkin pitäisi jäädä karanteeniin eikä töihin - eli ihan liian vaikeaa juuri nyt. Jäin nyt Suomeen ja karanteenikin alkaa olla lusittu."

Miltä tulevaisuus näyttää?

"Hevoset ovat varmasti aina sydämessä, mutta nyt on vain osuus Menhammarin työporukan Berberiksestä (4-vuotias ruuna, 14,6ake, 182500 kruunua). Eiköhän harrastetakin vielä jotain, mutta nyt menen Poriin aikuiskoulutukseen vuodeksi suorittamaan maarakennuksen ammattitutkintoa."

Entä Suomen raviurheilun tulevaisuus Ranta-Krenkun näkökulmasta?

"Aika tiukka paikkahan tämä on taas - aivan kuten silloin viisi vuotta sitten, kun lopetin oman tallin. Silloin varsatallissa yhtäkkiä ei riittänytkään asiakkaita. Suomessa ei vieläkään satsata tarpeeksi hevosten laatuun ja sukuihin. Jos olisin nuori treenari Suomessa, tekisin kyllä töitä sen eteen, että tulisi kovasukuisia varsoja ja vaikka sitten kimppaomistajia niiden ympärille."

"Ratamestarin hommat ovat tietysti erilaisia siittolassa kuin kilparadalla. Huomioni kiinnittää, että Suomessa ratamestarit ovat kovan paineen alla. Siinä hommassa pitäisi ehkä olla enemmän keskusjärjestövetoisuutta. Ammattikoulutusta ratamestareille, keskitettyä toimintaa muutenkin pintamateriaaleissa esimerkiksi. Suomessa on tietysti ongelmana, että ratoja on ehkä vain liikaa, mutta keskusjärjestö ja rakenteet eivät vain uudistu."

"Rakkaus raviurheiluun ei kyllä ole ruostumassa. Varmaan tulee hankittua joku harrastehevonen jossain vaiheessa tai vastaavaa toimintaa."