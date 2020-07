Nurmosen tallista lähti kaksi tammaa

Viime aikoina mainiosti valmennettavillaan menestyneen Iikka Nurmosen tallista on virta vienyt hevosia yllättäen poispäin.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Viime kesänä kuningatarkisassa Iikka Nurmosen valmentamana ja ohjastamana kuudenneksi sijoittunut Poikolan Neito on palannut kotitalliinsa Lieksaan.

Iikka Nurmosen ja Jenni Tuokon tallin voittoprosentti oli viime vuonna 28. Tällä kaudella vastaava numero on 27, ja menestystä on tullut sekä Suomesta että Ruotsista.

Kovista luvuista ja viimeaikaisista onnistumisista huolimatta hevosia on lähtenyt Nurmosen tallista enemmän kuin sinne on tullut.

Kotiinsa ovat palanneet kykenevät tammat Poikolan Neito ja May Rose.

”Poikolan Neidolla oli pikkuisen jalkavaivaa. Sen osalta tämän kesän kuningatarkisa on ohi. Katsotaan jatkossa, tuleeko tamma meille vielä takaisin”, kommentoi Nurmonen.

May Rose lähti Nurmosen mukaan kotitalliin, kun tamma ei tuntunut treeneissä toivotulle.

Tallin paluumuuttaja on PowerParkissa juhannuksena juhlinut Ilos Silmarillion. Sillä tähdätään Nurmosen mukaan Pilvenmäki Specialiin.

Nurmonen sanoo, että tallissa on tällä hetkellä kahdeksan treenattavaa.

”Enemmänkin mahtuisi. Ei hirveänä ole tarjontaa ollut. Varsoille on jonkun verran kyselty paikkoja, mutta en ole ollut innokas ottamaan niitä. Ei mulla sinällään mitään korkeaa kynnystä ole, tarjota saa hevosia. Toki tulijassa pitää olla ideaa, kun kuitenkin elanto palkintoprovikoista tulee.”

Tallin tähti Better Boss loisti Suur-Hollolan välierässä. Finaalissa kiritila oli kortilla. Joko Better Bossille on katsottu seuraavia startteja?

”Ei vielä ole tarkempaan mietitty, muuta kuin että parin viikon päästä ajetaan.”

St Michel olisi parin viikon päästä...?

”Ei se meitä kiinnosta. Tällä on alle satatuhatta rahaa, joten eiköhän me starttailla omissa lähdöissä.”