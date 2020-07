Päivän ravit: Packalenin parivaljakko vahvoilla - Kunkku Pihtiputaalla

Vermon avainhevoset tulevat Christa Packalenin ja Harri Koivusen talleista. Illan Toto65-pelissä on tarjolla nasakka bonus.

SE-tamma Selene Lune tunnetaan lempinimellä Rautarouva. Nimi kuvastaa osuvasti Holiday Creditin tyttären ominaisuuksia.

Vermon keskiviikon kiintotähti on kuudetta peräkkäistä voittoaan saalistava Koivusten tallin täryjyrä Selene Lune.

Christa Packalen on Vermossa isossa roolissa, kun hänen treenaamansa Imakeituptothesky ja Mark More starttaavat omiin kohteisiinsa suurina suosikkeina.

Toto65-peliin ladataan jälleen 65 000 euron bonus.

Keskiviikon kakkoset ravataan kauniilla Pihtiputaan Hiekan Hippoksella. Kisat käynnistyvät kello 17:30.

Odotettavissa on kotiradan miesten Santtu Raitalan ja Antti Ojanperän show. Heillä on heittää suosikit valtaosaan illan lähdöistä. Mukana menossa on vuoden 2015 ravikuningas Jokivarren Kunkku.

Ennen raveja kahvitellaan Suur-Hollola-sankari Evartin kunniaksi.

Keskiviikon Toto86-kisat käydään Gotlannin saarella Visbyssä. Radalla on lyhyt maalisuora, joten johtopaikka on korostetun hunajainen juoksuasema.

Ilta päättyy Gotlandslöpningeniin, missä Mika Forssin ohjastama ja Timo Nurmoksen treenaama Inti Boko kohtaa kovat kymmenenvuotiaat Romanesquen ja Charrua Forlanin.

TotoTV:ssä studiolähetys kello 18:30-23:00. Juontajana toimii Jere Törmänen. Asiantuntijoina ovat Kari Lähdekorpi, Lauri Hyvönen ja Tapio Hoikka.

EDIT: Otsikkoa muokattu 11:57 ja lisätty tietoa Pihtiputaan raveista.