Harri Koivunen Vermon ja Kaustisen valmennettavistaan: "Molemmissa hyviä saumoja"

Vermossa on illalla T65-jackpot, ja Harri Koivusen kaksi valmennettavaa Selene Lune ja Quite Special ovat avainrooleissa. Lauantain 75:ssä on myös kaksi valmennettavaa ja viikonlopun Kaustisen lähdöissä yhteensä kolme, joista saadaan myös kommentit.

Ville Toivonen

Antaa mennä vaan, kun hyvältä tuntuu, näyttää Harri Koivunen ajattelevan tässä kuvassa. Ja tallin viikon pääravien, illan 65:nja lauantain Kaustisen 75:n, hevoset tuntuvatkin kuulemma mainioilta.

Selene Lunella on viisi perättäistä tolppaa eli puhdas taulu. Quite Specialkin on aloittanut Koivuselta vahvasti. Turkulaistunut porilainen ei silti tapansa mukaan paukuttele henkseleitään. Mies on kylläkin tyytyväinen tallinsa tähteen Sobel Conwayhyn, joka starttaa lauantain 75:ssä, mutta pettynyt siihen, ettei suomalaishevosia tahdo päästä mukaan kesän kotimaassa ajettaviin kansainvälisiin lähtöihin.

"Selene tekee varmaa jälkeä ja tuntuu ihan samalta", Koivunen raportoi.

"Silti tappiokin on taas koko ajan lähempänä, kun tamma on mennyt nyt pitkään tosi hyvin. Varmaan se on silti viikon paras voittosaumamme, mutta silti en tiedä uskaltaisinko laittaa sen varmaksi. Kai ne muutkin koittavat panna hanttiin? Quite Special on oikein hyvän tuntuinen hevonen, ja se avaakin tosi lujaa. Paljon varmaan ratkeaa alussa. Jos Mark Moresta ei kukaan pääse alussa ohi, ei taida päästä sitten lopussakaan. Nyt Quite Specialilta riisutaan taas takakengätkin. Toivotaan että se toisi pikkuisen lisää vielä hevoseen."

Kaustisen kolmesta hevosesta Koivunen odottaa menestystä Sobel Conwaylta ja perjantain montén Trot Kronokselta.

"Sobel Conwaylla (75-6) ei ole ajettu kuin 30-vauhtia, mutta kyllä se hyvältä tuntuu. Next Direction on kova vastustaja, pärjääkö sille sitten, sen näkee? Ei Sobel Conwaylla tarvitse mitään kansainvälisiä lähtöjä miettiä, kun ei suomalaisia oteta mukaan edes kotimaassa. Ajetaan Porin Kultaloimea sitten seuraavaksi vaan torstaina, jos sinne päästään mukaan."

"Lauantain Tito C.A.:n (samoin 75-6) kanssa on enemmän vielä opiskelua, että millaisesta hepasta on kyse. Koitetaan päästä nyt ravia, enkä odota sen ihmeempiä siltä. Sen sijaan perjantain montén Trot Kronos (lähtö 3) on mielenkiintoinen. Sillä oli treenattu montéa vain kerran, ja siinä valossa esitys oli tosi lupaava. Se voi parantaa vielä ja pärjätäkin. Ainakin fiilis on, että ruuna voisi sopia siihen lajiin oikeinkin hyvin."