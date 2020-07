Sävel-Taika "etuajassa" kohti Seinäjokea

Seinäjoen kuninkuusravit kuun vaihteessa lähestyvät pikajunan lailla, ja monella kuningatarkandidaateista näytöt ovat vielä kesken. Kahden viime kauden kuningatarkakkonen Sävel-Taikakin on ehtinyt juosta vasta kolmesti tällä kaudella, mutta on silti valmentajansa Olavi Oja-Nisulan mukaan etuajassa edellisiin kausiin verrattuna.

Anu Leppänen

Sävel-Taika, Olavi Oja-Nisula ja elämänkumppaninsa Kirsi Vierikko yhdessä tähtihetkistään, Rovaniemen kuningatarkilvan pitkän matkan voittajina. Kokonaiskilvassa tamma on ollut nyt kaksi vuotta putkeen kakkonen.

Viime kesän Lahden kuningatar Vieskerin Virva esimerkiksi on ehtinyt kilpailla vasta kahdesti, eikä kummastakaan ole tullut edes rahasijaa. Sävel-Taika kiri vahvasti kaukaa takaa Jyväskylässä Vieskerin synttäriraveissa (31 vuotta!) kolmoseksi Liisan Tulilinnun, jonka se kohtaa tänään illallakin Seinäjoen raveissa, ja Hetviinan vanavedessä. Kuningatarkuviot ovat siis herkullisesti auki. Koskenkorvan laimentamaton huipputamma Sävel-Taika pääsisi Seinäjoella kilpailemaan kotiradalla, joten sen tilanne on herkullinen.

"Sävel-Taian parempi vire putkahti oikeastaan etuajassa verrattuna kahteen edelliseen kauteen", Olavi Oja-Nisula, kaksinkertaisen kuningatarkakkosen ohjastaja-valmentaja-omistaja huomauttaa.

"Ollaan yritetty mennä aika samalla kaavalla, kuin edellisinä vuosinakin, kun se tuntuu toimivan. Kesällä uittaminen on pehmittänyt paikat sopivasti. Edellisinä kesinä paremmat startit ovat tulleet vasta aika viimetingassa heinäkuussa, mutta nyt tamma oli jo kesäkuun puolella Jyväskylässä aika hyvä. Se jäi alkuun tosin sielläkin paljon. On koitettu opettaa sitä olemaan ryntäämättä alussa, mutta se on ollut sittenkin epävarma, ja alku on ollut usein jähmeää. Tänäänkin pelkään, kuinka kauas alussa jäädään - onneksi on aika pieni lähtö."

Viime startti mentiin kengittä - kuinka tänään?

"Tänään säästetään kavioita kunkkareihin, ja samoin ensi keskiviikkona Vermon pitkällä matkalla. Kaviot ovat hyvät, mutta varsinkaan takakaviot eivät kestä jatkuvaa kengittäajoa kuitenkaan. Säästetään niitä lultavasti Seinäjoen pitkälle matkalle sitten. Sekä tänään että Vermossa koitetaan ajaa aika nätisti kuningatarkisaa silmälläpitäen. Toki mielellään vaikka voitetaan, jos sitä tarjotaan. Viime vuosista kuningatarkilvoista ei ole jäänyt mitään hirmuista revanssihenkeä, vaikka kakkoseksi ollaan tultukin. Se on tuntunut mahtavalta saavutukselta. Ei niin, ettei toivota vaikka parempaakin tänä kesänä, mutta noissakin on jo monen asian pitänyt onnistua."