Markku Niemisellä kädet täynnä Seinäjoella

Seinäjoella on illalla upeat ravit illalla. Tarjolla on mm. Kasvattajakruunuja ja suomenhevosten huipputammoja. Lämminveripuolella Markku Niemisen talli on melkein kaikessa mukana - kysytään millaiset odotukset maestrolla on matkalla raveihin.

Anu Leppänen

Markku Niemisellä on Seinäjoella monta rautaa tulessa, ja todennäköisesti aihetta hymyynkin. Mm. Kriteriuminsa voittanut Raskolnikov Frido aloittaa kautensa illan Kasvattajakruunuista.

Niemisellä on niin monta voitonsaumaa illalla, ettei tiedä, mistä pitäisi alkaa. Kriteriumin ykkösen viime syksyltä, Raskolnikov Fridon, kauden avaus on joka tapauksessa hyvin mielenkiintoinen juttu.

"Teen arvion siitä, kuinka paljon Raskolnikov (lähtö 3, nelivuotiaiden Kasvattajakruunu) on kehittynyt viime kaudesta tämän kisan jälkeen", Nieminen toteaa.

"Se on voimistunut, ja tämä nelivuotiskausi tuntuu kiintoisalta. Samoin uskon, että se kehittyy vielä ensi vuonnakin, on se niin iso. Luulen että se on meidän hevosista ensin maalissa kuitenkin, ja kysymys on tässä siitä, riittääkö se heti Racing Boylle vai ei? Tallimme toinen samassa lähdössä, Q-Rex Oak, parantaa koko ajan. Se on tasavauhtinen, mutta voi kehittyessään joku päivä mennä vielä lujaakin. Tässä sen menestys vauhtisi kärkihevosilta ylivauhtia. Raskolnikovin tähtäin on syksyssä ja Derbyssä sekä Kasvattajakruunussa. Olen aika tyytyväinen siihen, miten se on treenannut, vaikka radalla ei olla nyt käyty ollenkaan."

"Varmin menestyjä meiltä Seinäjoella mielestäni on Joseph Boko (T5-4). Ruunassa on ainesta mennä pitkälle urallaan, ja ravi on alkanut sujua. Se on fiksu, eikä voltin kakkosrata huolestuta kovinkaan paljoa. Sillä on päätanko, ja ellei se jotenkin kolauta sitä vasten, ei alussa pitäisi olla suuria riskejä. Odottelen onnistumista sopivassa tehtävässä ainakin. Hyvä sauma on Exit Fastbackillakin (T5-2). Se avaa lujaa ja lataan ainakin tosissani lähtöön. Sillä on ajatuksia Derbystäkin, ja näiden lähtöjen pitäisi vielä olla helppoja. Viime kisa oli pettymys, mutta syytän itseäni. Sekki oli aivan liian kireällä, eikä hevonen vapautunut juoksemaan ollenkaan. Siihen nähden se oli ok, ja nyt ei ainakaan sorruta samaan."

"Governor Hoss (lähtö 1) on asiallinen varsa, joka voi mennä tässä 17,5. Riittääkö se, kun ei näistä varsoista, joita on vastassa tiedä, kuinka ne kehittyvät? Tämä jaksaa ja pääseekin mukavasti, ja jos se alkaa käyttäytyä hieman rauhallisemmin, kun tulee rutiinia, niin voidaan saada siitä hyvä kilpuri. Kasvattajakruunun tammoilta odottaisin enemmän paremmilta paikoilta. India Web (T5-5) ei pärjää tuolta, kun sen täytyisi päästä juoksemaan sisärataa. Muuten vauhti hukkuu. Se näytti olevansa iskussa kulkiessaan lujaa loppumatkan laukan jälkeen viimeksi, mutta silti on nyt vaikeaa. Donna Eleonoralta odotan enemmän, vaikka Lahdessa sunnuntaina oli tosi tahmeaa. Mitään vikaa ei löytynyt, ja toivotaan, että nyt alkaa irrota. Sillä pystyy tekemään hyvänä päivänä omaa juoksuaankin, ja vastus vaikuttaa sopivalta. Ei kannata täysin unohtaa Donnaa peleistä, mutta tilanne vaikuttaa nyt ympäripyöreältä tässä lähdössä."