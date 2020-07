Koronavuosi tekee kesäratojen budjettiin ison loven – "Jos tulee vain noin 20 000 miinusta, olisi työvoitto"

Ylä-Savon Hippoksen väelle tärkeintä on, että järjestelyt sujuvat yleisön kannalta eivätkä yhteistyökumppanit ole hylänneet.

Vieremällä päästiin koronan viivyttämänä ravaamaan vasta viikko sitten perjantaina.

"Harmillisinta on toukokuun 75-ravien peruuntuminen. Niissä on korkeammat palkinnot, millä on merkitystä alueen valmentajille ja hevosenomistajille", toteaa Ylä-Savon Hippoksen sihteeri Olavi Haanketo.

Myös juhannusravit, jotka ovat yhdet maan kolmista, ovat käsite. Nyt päästään siis järjestämään puolet normaalikesän kuudesta totoravitapahtumasta.

Ylä-Savon Hippos on kolmen paikallisyhdistyksen yhteenliittymä. Iisalmi, Kiuruvesi ja Vieremä ajavat kukin radalla yhdet paikallisravit, jotka saadaan pidettyä.

Perjantain ravit sujuivat loppujen lopuksi hyvin. 820 lippua myytiin.

"Toinen kahdesta 500 hengen yleisöosastosta oli myyty loppuun, toiseen olisi vähän mahtunut lisää", Haanketo kertoo.

Molempiin lohkoihin kuului myös osaksi toimihenkilöitä. Kolmas erillinen lohkonsa oli tallialue, jossa olivat kilpailevien hevosten mukana tulleet ja varikon toimihenkilöt.

"Lohkojaon suhteen kaikki toimi hyvin."

Kaikissa kunnissa oli lippujen ennakkomyyntipisteet. Perjantaiaamuna saattoi soittamalla varata portille vielä liput nimellä.

"Samalla sapluunalla" on kaavailtu järjestettäväksi myös kesän päätapahtuma, Einari Vidgrénin muistoajo kahden viikon kuluttua perjantaina.

Einarin eläessä ei koskaan päästy hänen toiveeseensa 5 000 kävijästä, mutta kaksi vuotta hänen kuolemansa jälkeen se toteutui. Tänä vuonna siitä siis jäädään kauas.

Nyt ajettuihin iltaraveihin on normaalisti myyty 1 300–1 400 lippua.

Ravipäivien vähennys ja rajoitettu yleisömäärä sekä 35 000 eurolla pudonnut toimintatuki tekevät kaikki ison loven Ylä-Savon Hippoksen budjettiin.

"Ennen kauden alkua laskin, että noin 50 000 tulisi miinusta. Mutta olemme saaneet erinomaisesti yhteistyökumppaneita mukaan eikä kukaan ole edes tinkinyt", Olavi Haanketo toteaa tyytyväisenä.

"Jos nyt voi arvoida vuoden tulosta, niin noin 20 000 jää miinukselle budjetoidusta. Jos sillä selvitään, se olisi hyvä työvoitto."

Budjetin suuri menoerä on radan kunnossapito. Kaviouralla harjoitellaan vuoden ympäri eikä radan käyttäjiltä peritä maksuja.

"Tämän vuoden tulot riittävät radan ylläpitoon, kun meillä on onneksi puskuria."

Iltaravien järjestämisessä pyörii noin sadan hengen joukko, joista suurin osa on vapaaehtoisia.

Ylä-Savon Hippos saa lipunmyyntiin ja järjestyksenvalvontaan apua Ylä-Savon nuorisoseuroilta ja urheiluseura Iisalmen Visalta.

Ravintolapalvelut hoidetaan itse. Pitopalveluyrittäjä Tuula Kainulainen vetää toimintaa toista kesää.

Koronarajoitusten vuoksi katsomorakennuksen ravintola- ja totomyyntipisteet on jaettu kahtia. Lisäjärjestelyistä huolimatta käytäntö saatiin Kainulaisen mukaan toimivaksi.

"Ravien aikana hygieniapuoli korostuu. Yksittäispakataan tarjottavat, ottimia ja pintoja puhdistetaan tiheään", hän kuvaa.

"Mutta asiakkaat ovat jo tottuneita ja ymmärtävät asian. Se auttaa."

Vieremällä toimi kilpailun valvojana Juha Päkkilä. Valvoja on samalla myös kilpailun tuomariston puheenjohtaja.

Päkkilä on yksi maan viidestä suurkilpailuvalvojasta. Kesäkuun alussa ravien alkaessa pyöriä normaalin kilpailukalenterin mukaan hän kiersi kuudet pohjoisen alueen ravit valvomassa pelkästään poikkeusjärjestelyjen sujumista.

Tuomaristo valvoo paitsi ravikilpailusääntöjen noudattamista myös sitä, että kaikki sujuu turvallisesti ja hevosten hyvinvoinnista pidetään huolta.

Nyt koronarajoitusten aikaan tuomaristo valvoo siis myös sitä, että tarttuva tauti ei pääse leviämään.

"Ihmiset ovat noudattaneet todella hyvin koronan vuoksi annettuja ohjeita", hän summaa.

Tämä pätee hänen mukaansa niin kilpailijoihin, toimihenkilöihin kuin myös yleisöön.

Vieremän iltaraveissa työskentelee Päkkilän kanssa kolme tuomaria sekä lisäksi maalikameraa hoitava henkilö. Tornissa työskentelee myös ravit televisioivan Streamteam Nordicin teknikko sekä selostaja Lauri Hyvönen.

Vaikka Vieremä on niin sanottu kesärata, sen torni vetää sijaintinsa ja radan tapahtumien näkyvyyden puolesta vertoja monille maakuntaradoille. Myös maalikamera ja iso näyttöruutu saavat paikalla olevan tuomarikolmikon kiitokset.

Taustalla on se, että Olavi Haanketo toimi suurkilpailuvalvojana ja valvojana neljällä vuosikymmenellä. Tämän vuoden huhtikuussa hän luopui tehtävästä.

Haanketo on myös Suomen Hippoksen valtuuskunnan puheenjohtaja.

