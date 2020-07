Totta se on: Chief Orlando myyty italialaisille

Pinja Iltanen

Pia Huusarin valmennuksessa viime ajat vaikuttanut Chief Orlando vaihtaa maata. Uljas musta menestyi suomalaisomistuksessa hienosti. Norjassa syntyneen oriin paras meriitti oli viimevuotisen Sweden Cupin kakkonen.

Hankinnan takana on Scuderia Santese SRL, joka tunnetaan Elitloppet- ja Kymi Grand Prix-kakkosen Cokstilen omistajana.

Chief Orlandon osaomistajaksi Esa ja Joona Himasen seuraksi keväällä liittynyt Toni Sarkama kuvailee kauppaa Suomen oloihin merkittäväksi.

”Ei meidän maan mittapuun mukaan ole varmasti montaa näin suurta kauppaa tehty. Muotoillaanko kauppasumma vaikka niin, että jos italialaiset haluavat jonkun hevosen, he myös saavat sen, hinnasta viis”, Sarkama luonnehtii.

Chief Orlando häikäisi huhtikuussa paineltuaan paineen alla Solvallassa 09,8-tuloksen. Kyseinen esitys kirvoitti myös Elitloppet-kutsun. Viimeiset kolme kisaa olivat kuitenkin menneet oriilta penkin alle. Heijastuivatko nämä heikommat startit kauppahintaan tai -haluihin?

”Eivät, ostajat olivat valmiita pyyhkimään nuo kisat pois. Aloite kaupoista tuli nimenomaan italialaisilta.”

Onko sitten löytynyt syytä Chief Orlandon viimeaikaiseen vaisuuteen?

”Mitään lääketieteellistä selitystä ei ole saatu, vaikka on kyllä perinpohjaisesti tutkittu. Olisiko vain niin, että oriilla hyvän ja huonon päivän välinen ero on noin suuri. Sehän on selvää, että hevosesta on uupunut 50 metriä”, Sarkama aprikoi.

Viime viikolla uutisoitiin, että Cokstile muuttaa Christoffer Erikssonin tallista Wim Paalin valmennukseen. Onko Chief Orlandon osoite sama?

”En tiedä tarkalleen. Italiassa alkavat koronan jäljiltä ajamatta jääneet Group 1 -kisat pyöriä parin viikon päästä, joten siellä on suurta rahaa koko ajan tarjolla. Voi olla, että Chief Orlando matkaa omistajiensa kotimaahan. Rocco Spagnulo on Cokstile nimellinen valmentaja, ja sama mies saatetaan laittaa Chief Orlandonkin treenitietoihin. Kuka sitten oikeasti valmentaa, on toinen tarina.”

Onko Sarkamalla uutta ykkössarjalaista kiikarissa?

"Ainahan kiinnostusta on, mutta pitäisi löytää kohdalle sellainen taho, joka haluaa luopua hyvästä hevosesta."