Viikonlopun toinen tusina varsakuvia päättyy ihanaan yllätykseen

Lukijan kuva / Emma Vornanen

Ricorilla eli Riksu osaa nauttia elämästä. Tamma on kiuruvetisen Aija Tikkasen kolmannen polven kasvatti. Ripasson ja Costellon tyttären hän on kasvattanut yhdessä Heikki Korhosen kanssa.

Vaikka varsomiset jatkuvat, tämä oli viimeinen viikko, kun MT ja MT Ravinetti kokosivat varsakuvista galleriaa.

Kuvia on nyt jo kertynyt reilusti yli sata, ja raadilla on visainen tehtävä valita niistä kärkitusina ehdolle yleisöäänestykseen ensi viikolla. Äänestys alkaa ensi sunnuntaina 19. heinäkuuta.

Lukijan kuva / Tuija Karjalainen

3.6 syntynyt ori. orpovarsa Urho(kutsumanimi) .oikeaa nimeä ei ole annettu vielä.i.Beer Summit e.Grimson Flame kuoli (3.6) ,toinen äiti eli varaemo Erä Armi (sh)Kasvattaja : Jonne Karjalainen ,Taivalkoski

Lukijan kuva / Milka Kurkisuo

"Kruuna & Klaava syntyivät samana yönä 22.6. ja Oskar 24.6. Kun tammat olivat toisilleen tutut jo ennen varsomisia, niin laumaelo sujuu rauhallisesti, vaikka varsat ovat vasta pariviikkoisia", kertoo kuvat lähettänyt Milka Kurkisuo. Vasemmalta Tipsi ja Aarteen Oskar eli Ossi (i: Energia Ossi), Kamriitta ja sen orivarsa Aarteen Kruuna eli Armas (i: Tas Onnekas) sekä Piilento tammavarsansa Aarteen Klaavan eli Tipin kanssa (i: Tuli-Viesker). Markku Mässeli Virolahdelta omistaa kaksi ensimmäistä ja Piilentoon hänellä on hallintaoikeus.

Lukijan kuva / Markus Isosalo

Lexa’s Fortuna eli Onni on perinyt emältään Incantolta ainakin isot "juoksijan korvat", vitsailee kasvattaja Markus Isosalo Kokkolasta. Onni, jonka isä on Enjoy Lavec on kuvassa noin kuukauden ikäinen.

Lukijan kuva / Ulla Tamminen

Ulla Tammisen merkkihenkilöt kohtasivat, kun Kylämäen Hevostilan laitumella Marttilassa käytiin katsomassa Kostia eli Pippurin Komeutta. Ratsusukuisen varsan emä on Emman Pippuri ja isä Lavilan Viljo.

Lukijan kuva / Sarita Saarentausta

Sarita Saarentaustan talliin Janakkalan Tervakoskelle on tullut vielä yksi varsa lisää. Quickly Sunny eli Sani syntyi 6.6. yhidtselmästä Euphoria Stars – Quick Profit.

Lukijan kuva / Jenni Lehto

Hetvin rincessa (e. Hetvi, i. Costello) on kasvattajansa Kannuksen Eskolassa asuvan Kirsti Sääluodon mukaan todellinen vauhtimimmi. "Rinsessaksi häntä vielä kutsutaan. Nimellä on tarina. Edesmenneen isäni taannoin hänelle tärkeä kappale oli Irvinin "Syntyi rinsessa taloon". Tamma on meidän yhteinen kasvattimme. Kun tämä varsa syntyi, niin heti tajusin, että se nimi sopii tälle."

Lukijan kuva / Satu Taavitsainen

Suomenpienhevonen Tuohikas varsoi ensi kertaa 6.6., ja Uninutukas on Mikkelissä asuvan Satu Taavitsaisen ensimmäinen kasvatti. Isäori on A.T. Unikuva. "Uninutukas on niin nutunen ja syntyi juhlasukat jalassa ja iso läsi päässä. Emän nimi kuvastaa vanhaa suomalaista kenkää, isänsä nimessä on Uni. Lisäksi äitini on kotoisin Kittilästä ja olen lapsena äitin nutukkailla kävellyt", kasvattaja kuvaa.

Lukijan kuva / Sanna Nieminen

Kiviojan Hermiina eli Miina ottaa rauhassa. Sen emä on Humu-Varjoliina, isä Herkko Hurmaus ja kasvattaja Sanna Nieminen Jämijärveltä.

Lukijan kuva / Tuija Hirvikoski

Hissun Ariel ja heporilainen tammavarsa Herpiina, joka on syntynyt 3.6., jaloittelevat. Kasvattajat ovat Jarmo Hirvikoski ja Juha-Matti Paavola Kaustiselta.

Lukijan kuva / Kirsi Kettunen

Le Puy En Velay varsoi 4.6. vauhdikkaan orivarsan Keken, viralliselta nimeltään Kevin Boost. Sen isä on Antonio Duo ja kasvattaja Diamond Farm Hammaslahdelta. Varsan omistaa Kirsi Kettunen Sukevalta.

Lukijan kuva: Kalle Lammi

Pitkäjalkainen orivarsa Hoppu eli Hotshot Rapidash syntyi 24.6. yöllä Säkinojan Luomutilalla Ylöjärvelä Karhella. "Hoppu on todella utelias ja reipas ori poika", kertovat kasvattajat Kaarina ja Kalle Lammi. Hopun emä on Passion Tilly ja isä Crazed.

Lukijan kuva / Monica Frostell

Sonja Skogbergille Raaseporiin syntyivät yllätyskaksoset, kun ensikertalainen E. Kaunotar varsoi 24.5. A.T. Unikuvasta. Kuvassa varsat ovat kolmen viikon ikäisiä.