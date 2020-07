Päivän ravit: Takooko Utala Teivossa tuplat?

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Huppupäinen hirmu Flexible Journey janoaa vuoden avausvoittoaan. Viisivuotias valmentautuu Teivon tiistairavien avainhahmon Juha Utalan tallissa.

Teivon iltaa ryydittää perinteinen Martti Keskisen Ajajamestaruus. Siinä nuoremman polven kuskit ottavat ohjat käsiinsä. Osakisoja on kaksi, ja pelin tekee jännäksi se, että toiseen lähtöön ohjastajat pääsevät valitsemaan ajokkinsa itse ensimmäisen koitoksen menestyksen perusteella.

Juha Utala on illan iso nimi. Hänen kaksikkonsa Piece of Hero - Flexible Journey on lähellä voittoa omissa Toto5-kohteissaan.

Tiistain kakkoskisat käydään Suonenjoella. Illan ykkösmatsi on 50. Mansikka-ajo. Lähdössä voi vallita tammavalta, kun Seinäjoen kuningatarkisaan tähtäävät R.R. Valssitar, Julianne Dahlia ja Vilma Lyydia laittavat oriit ja ruunat ahtaalle.

Teivon Toto5-peliaika umpeutuu kello 19:10, Suonenjoen Toto4:n 17:57.

Ruotsin illan Toto64-peli isketään Jägersrohon. Ravien päätapaus on eräänlainen Hugo Åbergs Memorialin esikisa, missä vanha kunnon Tycoon Conway Hall hakee paluuta voittojen tielle. 10-vuotias tanskalaiskonkari oli jo 2016 Finlandia-ajossa kakkonen.

Jägersron Toto64-pelin palautusaika päättyy 20:30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18:30-22:30.