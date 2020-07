Kuislan hevoset taas tulossa framille: "Raggari menee Mikkelissä aika lujaa"

Anu Leppänen

Reima Kuisla jatkaa aktiivista otettaan hevostoimijana, ja nyt on taas merkkejä nousevasta menestyskäyrästä.

Kuislalla on ollut paljon harmeja hevostensa terveyden kanssa viime aikoina, mutta usko paremmasta on vahva, monella rintamalla. Kuislalla on hevosia kotona Seinäjoella, sekä muilla valmentajilla Suomessa, Ruotsissa, Ranskassa ja Amerikassa. Ajankohtaisimpia ovat siis lauantain Mikkelin 75:n Ykkösdivisioonakarsinnassa juokseva Raggari ja Pennsylvania Sire Stakesiin tähtäävä kolmevuotias ori D.D.'s Redemption (Andover Hall). Kuislan tyttären, eläinlääkäriopiskelija Kia Kuislan viisivuotias suomenhevonen Krios on lisäksi ottanut kesän starteistaan ykkösen ja kakkosen. D.D.'s Redemption puolestaan voitti Pocono Downsissa 1000 metrin radalla lauantaina ajalla 11,3 ja tienasi 15000 dollaria Pennsylvania All Stars -lähdössä.

"Raggari on kyllä jännä lauantaina", Kuisla myhäilee.

"Jos keli on nopea, kuten lupaillaan, se menee kyllä mailin aika kovaa. Pihtiputaalla viime viikolla se lopetti 400 metriä 20-tahtia ohi Jokivarren Kunkusta rautakengät jalassa. Mikkelissä riisutaan ehkä kaikki kengät ensimmäistä kertaa, D.D.'s Redemption (Andover Hall) taas ei hevosena ole ehkä ihan veljensä D.D.'s Hitmanin (Donato Hanover) veroinen, mutta plussana on lähtönopeus ja ajettavuus. Se voisi tehdä hyvän tilin ainakin paikallisista Sire Stakeseista. Ja Aatsingin Arihan on saanut Stay Alertin aika mukavaan vireeseen, se meni hyvin pyhänä Rovaniemellä."

Voit katsoa videolta D.D.'s Redemptionin lauantain startin: race replays 11.7. lähtö 6. numero 4, Åke Svanstedt ohjastaa.

Kuinka paljon hevosia Reima Kuislalla on tällä hetkellä?

"Aikalailla 30. Meillä kotona on yhdeksän, ja Federal Hill (Muscle Hill-Gala Dream, joka on mm. siitosori Father Patrickin ja monen muun huipun emä) on niistä kaikken lahjakkain, mutta kuusivuotiaalla on kyllä vastustanut huolella. Viimeksi meidän hevoset olivat kipeänä, kun osan hevosista Ruotsin reissun tuliaisina tuli joku kurkupäätulehdusta aiheuttava juttu. Sen kun saisi pelikuntoon! Bond Eagle (The Bosses Lindy) olisi kanssa fysiikaltaan kova peli, jos sen ravi saadaan kuntoon."

Löytykö omistuksesta muita suomenhevosia?

"Kiian hevonen meidän perheessä on. Riikka Takanevalla on siitostamma Vislakka (Viesker), jolla on tämänkeväinen orivarsa ja viimekesäinen tamma Costellosta."