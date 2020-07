Kuninkuusravien lippujen hinnat selvillä

Kuninkuusravien lippukauppa avautuu torstaina, ja pilettejä on myynnissä tarkkaan rajattu määrä.

Antti Savolainen

Seinäjoen raviradan toiminnanjohtaja Jyri Saranpää luotsaa joukkojaan kohti vuoden 2020 ja 2021 Kuninkuusraveja.

Viime viikon lopulla tehdyn päätöksen mukaisesti yleisöä saadaan laskea sisään tämänvuotisiin Kuninkuusraveihin tuhat lipun lunastanutta per kilpailupäivä. Lipunmyynti alkaa torstaina 16. heinäkuuta kello 12 Seinäjoen ravikeskuksen kotisivujen nettikaupassa.

Ravikeskuksen toiminnanjohtaja Jyri Saranpää paljastaa lippujen hinnat.

”Perjantain raveihin lippu maksaa 15 euroa. Lauantaina ja sunnuntaina anniskelualueelle lipun hinta on 40 euroa, ja toiseen lohkoon 30 euroa per päivä. Myynnissä on vain päiväkohtaisia lippuja, yhdistelmäpaketteja ei ole kaupan tänä vuonna.”

Saranpään mukaan niukan tarjonnan vuoksi ei erityisryhmille ole tarjolla alennushintaisia lippuja.

Aluelohkoja on siis kaksi, ja niihin molempiin myydään 500 lippua per päivä.

Kuninkuusravien käsiohjelman myynti on käynnistynyt Seinäjoen raviradan kotisivujen kautta tänään.

”Tämä on nykyaikana vähän sellainen ”once in a lifetime” -diili, eli posti tuo käsiohjelman tilaajan kotilaatikkoon. Käsiohjelmassa on kaikkien kilpailupäivien tiedot samoissa kansissa.”

Lauantain ravien jälkeen ei ole luvassa iltajuhlaa – ainakaan raviradan järjestämänä.

”Koetetaan hakea tähän vielä yhteistyökumppania, joka mahdollisen väliyön tapahtuman hoitaisi. Asiasta tiedotetaan ensitilassa, jos juhla järjestyy”, Saranpää kertoo.