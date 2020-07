Ruotsin viranomaiset: ei yleisöä raveihin vieläkään

Ruotsissakin koronatilanne on helpottamassa pikkuhiljaa, selvästi muita Pohjoismaita jäljessä. Ruotsin kansanterveysviranomainen otti kantaa urheilukilpailujen yleisöasiaan viimeksi eilen, ja vastaus oli edelleen: ilman yleisöä.

Anu Leppänen

Oheinen kuva on Rovaniemeltä 2018, mutta esimerkiksi Axevallan tämän viikonlopun kolmipäiväisissä StoChampionatet-raveissa voisi näyttää jokseenkin tältä. Ei kuitenkaan näytä tänä vuonna.

Keskustelu Ruotsin ravien yleisökiellosta käy voimakkaana. Samoin on laita tietysti muiden urheilutapahtumienkin kanssa. Järjestäjien ja seurojen talous on todella ahtaalla. Samaan aikaan kun uimarannoilla ja terasseilla on Ruotsissakin tällä hetkellä runsaasti väkeä, ei raveihin saada ottaa yleisöä vieläkään. Tämä aiheuttaa närää kansan syvissä riveissä.

Paine alkaa kasautua myös raviurhellun keskusjärjestön Svenska Travsportin niskaan. Vaikka ST:n saama lupa jatkaa raviurheilua ilman ratayleisöä pahimman koronakriisin aikaan voidaan laskea voitoksi ravijärjestölle, ja se totisesti olikin sitä ravipeliyhtiö ATG:lle, on nyt kriitikoiden kuoro saamassa ääntä.

ST:n toimitusjohtaja Maria Croon vastaa kritiikkiin näin:

"Niin kauan, kuin viranomainen ei anna ottaa yleisöä urheilutapahtumiin, mekin jatkamme ilman yleisöä. Allsvenskanin jalkapalloseuroilla ja muillakin tapahtumajärjestäjillä on sama tilanne. Ymmärrän, että viranomainen haluaa nyt olla tarkkana, seuratessaan viruksen leviämisen kehitystä. Meillä on valmiit toimintamallit sitä hetkeä varten, jolloin yleisökieltoa aletaan purkaa. Olemme valmistautuneita uusiin sääntöihin ja niiden mahdollisiin vaiheittaisiin muutoksiin."

Sen sijaan median pääsyä raveihin ja ravien sisällä liikkumista naapurimaassa helpotetaan aiemmasta.

"Median erilaisille toimijoille ravirata on työpaikka", Maria Croon toteaa.

"Haluamme varmistaa, että ihmiset saavat käydä töissä. Lisäksi, jos heidän tehtäviinsä kuuluu esimerkiksi tallihaastattelujen keruu, poistamme esteitä tämänkin työn äärelle pääsyltä. Henkilöt, joiden tehtäviin siis pääsy tallialueelle kuuluu, tulevat myös pääsemään sinne."

Pääset tästä Svensk Travsportin tiedotteeseen yleisökiellon jatkumisesta (tiedotteen alalaidassa myös linkki viranomaisten direktiiviin ylesötilaisuuksista Ruotsissa).