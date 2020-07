Välähdys tulee vireessä Mikkeliin - Seinäjoki epätodennäköistä

Pelaajien ei tarvitse olla huolissaan Välähdyksen vireestä vauhtioriin kilpaillessa Suurmestaruudessa. Kuopiossa kesäkuun alussa tuli laukkaa, ja sitä edellinen startti on helmikuulta. Ville Korjus on kuitenkin oikein tyytyväinen oriinsa vireeseen - ainakin treeneissä.

Elina Paavola

Mika Forss palaa Välähdyksen rattaille Mikkelissä lauantaina.

Vaikka kilpailunäytöt ovat tulleet tällä kaudella tiputellen ja ne ovat pitäneet sisällään laukkoja, ei Ville Korjus epäröi sanoa, että hän odottaa Suurmestaruudesta hyvää jälkeä Välähdykseltä. Sen sijaan hän on huomattavasti epävarmempi sen suhteen, onko ori lähdössä mukaan Seinäjoen kuninkuusraveihin, vaikka olisi kuinka hyvä Mikkelissä.

"Tunne oriin peruskunnosta ja vireestä on nyt hyvä", Korjus toteaa.

"Se on parempi, kuin viime vuonna ja samantyyppinen, kuin vuonna 2018, jolloin Välähdys oli aika hieno. Viime vuonna kaikki ei ollut kohdallaan, ja jälkeenpäin arvioiden olisi pitänyt jättää Lahti väliin. Se tässä kummittelee juuri, ettei halua tehdä kahdesti samaa virhettä (kuninkuusravien suhteen). Siihen leikkiin pitää olla valmiina. Jos nyt pitää vastata, niin pidän epätodennäköisenä, että lähtisimme kunkkareihin tänä vuonna. Loppukaudesta on hyvää rahaa tarjolla myös, ja onhan vuosi vielä 2021:kin, toivottavasti. Mikkelistä tulee toki lisää informaatiota siitä missä mennään?"

Montaa arvelluttaa viime starttien perusteella, tuleeko Välähdys lähtemään ravia?

"Tietty olisi varmempi fiilis, jos olisi vaikka joku vähän helpompi lähtö ja onnistuminen alla, mutta aika varmalla pohjalla ollaan kuitenkin. En oikein edes ymmärrä itseäni, kun ei yhtään jännitä, ainakaan vielä tuo lauantai. Näin vaikka monesti tuntuu, että jännitys vain kasvaa, jos ei itse ole rattailla. Varmaan aika moni asia on nyt sitten kohdallaan. Ollaan harjoiteltu lähtöä lämminveristen kanssa auton takaa useammalla kerralla ja hyvin on mennyt koko ajan ravia. Sekin on tullut selväksi, että kyllä se lähtönopeus edelleen riittää - kilpailleille lämminverisisllekin - ainakin joillekin niistä. Jos niistä treeneistä voi jotain päätellä, niin onnistuminen on ihan mahdollista."

Onko astutuksista ollut vaivaa oriille?

"Kyllä se työstä käy. Siirtoja lähtee edelleen harva se päivä, tänään perjantainakin. Olen jo toivonut, että kausi alkaisi olla tässä ja voitaisiin keskittyä muuhun. Mietin jo ilmoittaakin, että astutuskausi oli tässä. Mönttisen Leksa sanoikin, että kun Mikkelissä ori menee lujaa, niin maanantaina taas puhelin soi yhtenään. Ja se taitaa tosiaan olla vaarana."