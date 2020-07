Viikonlopun ravit: Mikkelissä ennätysjahdissa

Kotimaisen ravivuoden peruspilareihin kuuluu St Michel. Lauantaina ja sunnuntaina painellaan täyttä vauhtia hiljattain remontoidulla Mikkelin baanalla. Päälähdössä on tähtäimessä uusi rataennätys.

Terhi Piispa-Helisten

Suur-Hollola-ajon ykkönen Evartti mielii nyt Suurmestaruusajon voittoon. Vuodesta 1958 saakka ravattu klassikkokisa on yksi Mikkelin vauhtiviikonvaihteen helmistä.

Perjantai 17. heinäkuuta

Ennätysten kimpussa ollaan myös Forssassa, kun 4-vuotiaat tammat koettavat First Class Ladyn johdolla alittaa 3140 metrillä auton takaa Heidi Alen SE:n 18,0.

Por Nie Rock pamautti keskiviikkona Suomessa syntyneiden pitkän matkan SE:n uusiksi. Nyt tarmonpesä paahtaa lähes puolet lyhyemmällä matkalla. Vastassa ovat Sue's Photo, Iikka Nurmosen duo Make It Quick – Golda Paris ja Suomessa debytoiva norjalainen ikäluokkamenestyjä Let's Take a Selfie.

Illan kakkoset käydään Härmän PowerParkissa. Tähtenä loistaa kotiradan tuore Toto75-sankari Hamlet Star.

Forssan Toto5-peliaika päättyy 19.10, Härmän Toto4-pelin 17.57.

Axevallan kolmepäiväiset ravipeijaiset alkavat perjantain Toto64-kisoilla. Illan isoin palkinto on tarjolla Axevalla Maratonilla, ja yli 14 000 euron potissa on tiukasti kiinni Katja Melkon treenaama Exaudio Vici.

Axevallan Toto64 alkaa 20.30.

TotoTalk-lähetys TotoTV:ssä kello 18-23.

Lauantai 18. heinäkuuta

Mikkelin vauhtiviikonlopun ensimmäisen kilpailupäivän huipennus on vuodesta 1958 lähtien kisattu Suurmestaruusajo. Kisa on tasokkaampi kuin aikoihin. Suur-Hollola-ajon voittaja Evartti kantaa suosikin paineet, mutta haastajajoukko on iskukykyinen hallitsevan ravikuninkaan Tähen Toivomuksen ja salamannopean Välähdyksen johdolla.

Tammatähdeksi tahtoo vakuuttavaa jälkeä takonut Staro Miami. Päivän pyöräyttää liikkeelle lämminveristen montén SM-finaali.

Täyteläisen ravilauantain tarjontaa kuuluvat kello 15 alkavat Sodankylän Yöttömän yön päiväravit ja Kalajoen kello 18.30 starttaava iltaravitapahtuma.

Totoajia hemmotellaan Mikkelissä sekä lauantaina että sunnuntaina, kun viikonlopun jokaiseen lähtöön ladataan bonusta.

Mikkelin Toto75-peliaika päättyy kello 15:00. Sodankylän Toto4 sulkeutuu 16.10 ja Kalajoen 19.30.

Axevallan keskimmäinen kisapäivä tarjoaa mielenkiintoisen Kultadivisioonan, missä kohtaavat viime viikolla Visbyssä vakuuttanut Romanesque ja Kymi GP-nelonen Handsome Brad.

Toto75-pelissä on tarjolla ravisuttava liki 2,8 miljoonan euron jackpot.

Axevallan Toto75-pelin jättöaika umpeutuu kello 17:20.

TotoTV-studiolähetys 14.15 – 20.00. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Asiantuntijoina ovat Martti Ala-Seppälä, Jere Törmänen ja Jarkko Litmanen.

Sunnuntai 19. heinäkuuta

St Michel -ajossa hyökkää isänsä Varennen rataennätyksen 09,3 kimppuun Vernissage Grif. Haastajaosastoa johtaa Missle Hill. Kotimaan toivot ovat Sobel Conway, Hotshot Luca ja Next Direction, joille tarjotaan lähinnä sivuroolia.

Eugen Pylvänäisen Muistoajossa on odotettavissa korkeajännitystä, kun Suomen oma Mascate Match kohtaa ruotsalaisen nelivuotistammatähden Golden Tricksin. Daniel Redénin treenattava on tuore StoSprinternin kakkonen ja nelivuotistammaeliitin ykkönen.

Mikkelin sunnuntain muita huippuhetkiä ovat Don Williamsin tähdittämä St Michel Stayer, Varsakunkku-finaali, missä pääosassa on 19 kertaa peräkkäin ykköseksi yltänyt Parvelan Retu, ja suomenhevosten St Michel Tammatähti.

Mikkelin Toto75-peli alkaa kello 15.

TotoTV-studiolähetys 14.15 – 18.00. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Asiantuntijoina ovat Martti Ala-Seppälä ja Jere Törmänen.

Axevallan draaman kaari yltää lakipisteeseensä sunnuntaisessa StoChampionatetin finaalissa. Yksi suosikeista on Jorma Kontion ohjastama Ganga Bae. Tammaa valmentaa Stefan Melander, jolla on loppukisassa uskomattomasti viisi edustajaa.

Sinivalkoisia värejä puolustaa Onkel Invest Oy:n omistama No Limit Queen.

Axevallan Toto75-peli lähtee liikkeelle kello 16.