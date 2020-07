Mikkelin lainaratamestari Keskimaunu: "Viikonloppuna mennää kovaa"

"Se on enää hevosista kiinni", myhäilee Vermosta ST Michel -viikonlopun apulaisratamestariksi tullut Juha Keskimaunu. Sekä Vermon että Mikkelin rata on tuoreeltaan uusittu. Mikkeli on maineeltaan Euroopan nopeimpia, ja Keskimaunu arvioi, että se on sitä myös todellisuudessa. Tänäkin viikonloppuna.

Anu Leppänen

Vermon ratamestari Juha Keskimaunu on viikonloppuna työvuorossa, vaikkei Vermossa, hänen pääkallonpaikallaan, ravatakaan nyt kilpaa.

Mikkelissä oli perjantaina ensin perjantaina Suomen Hippoksen järjestämät ratamestaripäivät, joilla maamme vakituiset ratamestarit päivittivät osaamistaan. Ratamestareiden yhteistyö on jatkunut veljellisessä hengessä vuosia ja ratamestarikohtaamisia on järjestetty aiemminkin. Viikonlopuksi pääradan Vermon ratamestari saa jatkaa vielä hommissa St Michel -huippuviikonlopun ratamestarina Mikkelin varsinaisen ratamestarin Jyrki Lepistön apuna ja konsulttina.

Keskimaunun vertailukohdan tekee herkulliseksi se, että Vermon kavioura uusittiin täysin tänä keväänä, ja sitä on kehuttu sekä erinomaisen hevosystävälliseksi, että myös tosi nopeaksi. Mikkeli taas on ollut ennätysradan maineessa aina. Siellä rataremontti tehtiin viime syksynä, ja myös sitä on kehuttu onnistuneeksi.

"Molemmat ovat nyt tosi hyviä ratoja, vaikka ne ovat todella erilaiset", Keskimaunu vertailee.

"Kumpikin on myös oikein hevosystävällinen. Menestysvalmentaja Markku Nieminen sanoikin tosi osuvasti, että jos hevosella on hyvä tunne juosta kilparadalla, siitä seuraa myös kovia tuloksia. Hän sanoi näin tutustuttuaan Vermon uuteen kaviouraan, joten ilmeisesti sielläkin on hyvä tilanne. Täällä Mikkelissä tilanne on tänään se, että jos kaikki viikonlopun keleistä ja hevoskilpailujen vauhdinjaoista alkaen loksahtaa kohdalleen, voidaan mennä todella lujaa."

"Kumpikin mainittu rata on nyt nopean tuntuinen, enkä lähde vertailemaan. Ja hevosistahan se on paljon kiinni. Molemmat radat on uusittu onnistuneesti, mutta se onkin melkein ainoa yhteinen tekijä. Muuten kaviourilla on eroa kuin yöllä ja päivällä. Vermon kallistukset ovat nyt mahtavat, ja se mahdollistaa kovan juoksun kurveissakin, missä vauhti yleensä vähän hidastuu. Mikkelissä taas radan muoto on ainutlaatuinen. Täällä ei oikein huomaa missä suora vaihtuu kurviksi esimerkiksi kun ajaa traktorilla. Kaarteet ovat todella laakeat 1000 metrin radaksi - ihan poikkeukselliset. Se minusta täällä ratkaisee, ja onnistunut rataremontti viime syksyltä tekee ehkä viimeisen silauksen."

Italiasta tullut superori Varenne meni 2002 St Michel -ajossa silloisen 1000 metrin ratojen ME-tuloksen 09,2 joidenkin arvioiden mukaan yli 30000 katsojan edessä. Tänä vuonna katsomon tilanne on hyvin erilainen, vaikka alueella sentään nähdään väkeä - rajoitetusti. Nyt paikalle saapuu muiden muassa Italiasta Varenne poika Vernissage Grif, joka on tänä kesänä murskannut ennätyksiä kotimaassaan. Kuinka käy, se nähdään sunnuntaina viittä vaille viisi.

St Michel -ravit ajetaan tänä viikonloppuna Mikkelissä molempina päivinä kello 13.30 alkaen. Lauantain päälähtö on suomenhevosten Suurmestaruus - sunnuntain lämminveristen St Michel -ajo. Kumpikin ajetaan päivänsä 10. lähtönä.