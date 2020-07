Gocciadoro: "08-tulos on mahdollinen"

Mikkelissä ajetaan tänään yksi ravien kesän urheilullisista huippukohdista, perinteinen St Michel -ajo. Vuosi on erilainen, mutta kuten monta kertaa aiemminkin, pöytä on silti katettu ennätyspeijaisia varten. Avainaisemassa on, kuten kerran aiemminkin, italialainen hevonen.

Anu Leppänen

Alessandro Gocciadoro on saapunut Mikkeliin voittamaan ja rikkomaan ennätyksen.

Kahdeksantoista vuotta sitten kaikki tiet veivät Mikkeliin. Italialainen Rooman ja koko ravimaailman hallitsija ori Varenne tuli, näki ja voitti uudella 1000 metrin ratojen ME-tuloksella 09,3. Hevosen taustalla oli suomalainen valmentaja Jori Turja, ja ravikansa lähti tien päälle ennennäkemättömällä innolla. Paikalla oli eräiden arvioiden mukaan jopa yli 30000 ihmistä.

Tänään Mikkelin raviradalle päästetään koronarajoitusten vuoksi alle kymmenesosa edellämainitusta yleisömäärästä, mutta vauhti radalla ei ole hiljenemässä. Varennen poika, Vernissage Grif, muiden kilpailijoiden ohella, tulee tekemään tuiman yrityksen rikkoa isänsä ennätys. Maailmalla ollaan menty tässä välissä monta kertaa lujempaa, mutta Mikkelin rataennätys Varennen aika edelleen on. Se ennätys voi siirtyä seuraavalle sukupolvelle tänään, ainakin jos Vernissagen valmentajaa Alessandro Gocciadoroa on uskominen.

"Vernissage Grif tuli meille keväällä, ja sen otteet ovat olleet uskomattoman lupaavia", Gocciadoro kertoo.

"Viimeksi se meni Italian kauden kärkiajan 09,4 johtavan ulkopuolelta Torinossa helposti, ja myös kauden avausstartti Bolognan 800 metrin radalla oli hurja, 10,2 (Bolognan rataennätys ja Euroopan ennätys 800 metrin radoilla). Bolognan rata on lyhyt, eikä muutenkaan erityisen nopea. Matkustaminen pohjoiseen jännitti, sillä aiemmin hevonen on ollut hermostunut kuljetuksissa, mutta pitkä matka on nyt mennyt hyvin. Ori saapui Suomeen jo alkuviikosta, ja se on viihtynyt. Rata on Mikkelissä tunnetusti nopea, ja pidän tänään 08-tulosta aivan mahdollisena."

Voit katsoa Vernissage Grifin uran tilastoja sekä videot sen Italian esityksistä tästä (kunkin lähdön kohdalla on kameran kuva, josta aukeaa video).

St Michel -ajon ykköspalkinto on 70000 euroa ja uudesta rataennätyksestä maksetaan 10000 euron lisäpalkinto. Ravit Mikkelissä alkavat kello 13.30 ja St Michel -ajo, 10. lähtö, starttaa ohjelman mukaan 16.55.