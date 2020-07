Päivän ravit: Mielenkiintoisia paussilta palaajia

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Wide Game palaa tänään Äimärautiolla radoille. Samalla ruuna tekee debyyttinsä Tiina Koskisen treenistä. Ohjat ottaa käsiinsä Mika Rintala.

Oulun illan ykköstapaus on lämminveristen yläsarja, missä pitkän hiljaiselonsa päättää Proud Leader. Ruuna on voittanut urallaan Cartivet Meetingin finaalin, ja Klemoloiden suojatti olisi ollut aikansa Derbyssäkin kärkikaartia ilman loppukurvin laukkaa. Myös Wide Gamen paussilta paluuta on mielenkiintoista seurata. Voimaruuna debytoi Tiina Koskisen treenistä.

Tauolta tulijoiden päivän vireen pistää testiin Isla-ajossa kunniakkaasti viidenneksi sijoittunut kotiradan tamma Lastsundayinmay.

Oulun Toto5-peliaika päättyy 19:10.

Myös Rättvikin puolella seurataan silmä kovana tauolta tulevaa luokkahevosta. Timo Nurmoksen treenaama ja Jorma Kontion ohjastama GlobalSatisfaction palaa liki puolentoista vuoden breikiltä, mutta lupaavan koelähdön jälkeen odotukset ovat heti korkealla.

Rättvikin Toto64-peli alkaa kello 20:30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18:30-22:30.