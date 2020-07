Viikon vieras: "Kiusoittelin luokkamme tyttöjä heidän hevosinnostuksestaan, mutta kohta olin itse joka päivä tallilla"

Suomen Hippos

Olli-Matti Porolan paijaama Ryti-Tyttö on juuri voittanut Rovaniemen kuningatarkisan mailin. Ykkössijan ohjasti Jonny Länsimäki, jonka isästä Juhasta on tullut Ryti-Tytön uusi vakikuski.

Kun keskiviikkona kello 14 aletaan julkistaa kuninkuus- ja kuningatarkilpailuun valittujen hevosten nimiä, Lapuan Jänismäen Kylmäkorvessa jännitetään kahden tamman edestä.

Tai tuskin Olli-Matti Porolan tarvitsee valmentamansa Ryti-Tytön puolesta jännittää, tamma kun kuuluu valittuun tusinaan mitä todennäköisimmin. Sen sijaan tallikaveri Siirin Hillan mukaan pääseminen on kiikunkaakun.

”Kyllähän Siirin Hilla taitaa sinne varasijalle jäädä. Katsotaan kuinka käy”, Olli-Matti Porola aprikoi.

9-vuotias Siirin Hilla on saanut tänä kesänä lisävaihteen menoonsa. Vaikka tammaa ei kuningatarkisaan valittaisikaan, sillä on vuosia aikaa näyttää osaamisensa.

Millä konstein Siirin Hillan liekki on saatu lepattamaan?

”Tamman on vain annettu elää hevosen elämää. Se on saanut olla oma itsensä.”

Siirin Hilla siirtyi Porolan treeniin vasta reilu vuosi sitten. Tamma oli myynnissä Facebookissa, ja Porola ei pitänyt hintaa pahana. Hevosen ympärille kerättiin porukka – Talli Kaukaa Kauniit –, ja kaupat tehtiin.

Ryti-Tytön ja Porolan yhteinen taival on kestänyt kauemmin. Tamman ”arkkitehti” on edelleen osaomistajana oleva Marko Taittonen. Hän työskenteli aikoinaan Aki Antti-Roikolla, missä valmentautuivat sekä Ryti-Tytön isä Vaakuna että emä Tähtitar. Näiden lempi leiskahti, ja romanssin hedelmänä syntyi Ryti-Tyttö.

Tamma on voitokkaan isänsä ainoa radoilla nähty jälkeläinen. Vaakunalla on yhteensä vain kolme varsaa.

Tähtitar oli tyttärensä tapaan menestyjä. Voimistaan tunnettu tamma voitti vuoden 2004 kuningatarkisan päätösmatkan ja nousi kokonaistaulukossa kolmanneksi. Tamma ehti periyttämään neljä varsaa, joista Ryti-Tyttö on selvästi ansioitunein.

Ryti-Tyttö vietti varsavuotensa Taittosella. Kyseessä on emänsä tapaan oikukas luonne, jonka juoksijanlahjat olivat ilmeiset.

Porolan silloinen naisystävä Henna Mikkonen työskenteli Taittosen tallilla. Kaikkien Ryti-Tytön esittämien kommervenkkien myötä päädyttiin järjestelyyn, että tamma muuttaisi Mikkosen ja Porolan luokse. Kun tamma olisi saatu starttikuntoon, siirtyisi omistuksesta puolet Taittoselta pariskunnalle.

Myöhemmin Taittonen kauppasi omasta puoliskostaan puolet oulaistelaiselle pankinjohtajalle Kai Pajalalle. Mikkosen ja Porolan puolisko siirtyi puolestaan heidän eronsa myötä kokonaan Porolalle. Näin koossa oli nykyäänkin kutinsa pitävä kolmen kimppa.

Ryti-Tyttö saavutti starttikunnon viisivuotiskesällä. Tamma menestyi ensimmäisellä kilpakaudellaan Pohjanmaan pienemmillä areenoilla asiallisesti.

Läpimurto tapahtui seuraavalla kaudella. Seitsemänvuotiaana tamma ilmoitettiin Joensuun kuningatarkisaan mukaan. Taustavoimien ja raviyleisön yllätykseksi Porolan suojatti ei mahtunut tammatusinaan mukaan. Ei, vaikka Ryti-Tyttö kauden 2015 selvästi voitokkain tamma olikin.

Vuosina 2016, 2018 ja 2019 Ryti-Tyttö on sen sijaan ollut mukana. Tähänastisen uran tähtihetki osuu Rovaniemen 2018 kuningatarkisan mailille, kun tamma runnoi johtavan kupeelta voittoon.

”Nuoresta asti olen käynyt Kuninkuusraveissa, ja aina olen ajatellut, miten mahtavaa olisi saada hevonen edes täytelähtöön mukaan. Sitten oma hevonen pääsi päälähtöön. Ja sitten se vielä voitti sen. Tunne oli uskomaton”, Porola kuvailee.

Kokonaiskisassa Ryti-Tyttö oli Rovaniemellä kolmas – aivan kuten emänsä samoissa maisemissa 14 vuotta aiemmin.

Tämän vuoden seppelejahtiin Porola lähtee Ryti-Tytön kanssa luottavaisena.

”Mulla on sellainen kutina, että nyt on edellytyksiä paljoon. Että tamma on juuri oikeaan aikaan elämänsä kunnossa. Ryti-Tyttö on ottanut startit oikein, ja mennyt niiden myötä tasaisesti eteenpäin.”

Ryti-Tyttö pääsee kisaamaan kotikonnuillaan.

”Etuahan siitä on kuljetuksien ynnä muiden kannalta. Tamma saa tulla väliyöksi omaan talliinsa. Se pääsee karsinastaan kulkemaan mielensä mukaan laitumelle ja metsään. Ryti-Tyttö on sellainen oman arvonsa tunteva tamma, jolle suodaan enemmän etuuksia kuin muille hevosille.”

Paineita Porola ei kanna, vaikka kotimaakunnan edustajalta menestystä odotetaankin.

”Nyt on helpompi olo kuin aiemmilla kerroilla. Kokemusta kuningatarkisoista on kuitenkin karttunut, ja nyt osaa jo etukäteen kartoittaa, miten asiat kuuluu tehdä ja mitä pitää jättää tekemättä.”

Porolan tie hevosten pariin oli perinteinen. Hänen sukunsa on täynnä hevoshenkisiä ihmisiä. Porolan enon Erkki Tuomaalan Lakan Leija janoaa myös mukaan tämän vuoden kuningatarkisaan.

Lakan Leija, Ryti-Tyttö ja Siirin Hilla valmentautuvat samoissa maisemissa.

Porola kertoo, että aluksi hevoset eivät häntä kiehtoneet, mutta jo 10-vuotiaana alkoi kurssi kääntyä.

”Siihen asti kiusoittelin luokkamme tyttöjä heidän hevosinnostuksestaan, mutta kohta olin itse joka päivä tallilla. Kiusoittelu loppui siihen.”

Aivan katkeamaton ei hevosharrastusketju ole ollut siitä lähtien.

”Kun valmistuin tekusta, olin pari vuotta hevoshommista syrjässä. Mutta entisen puolison myötä tuli palattua tallille. Asiat ovat johtaneet toiseen, ja nyt ollaan tässä pisteessä.”

Nelikymppinen Porola on Lapuan Valmetin työnjohtaja. Samalla tehtaalla työskentelee myös Erkki Tuomaala.

Porola ei haaveile täyspäiväisen treenarin toimesta.

”Ehkä nuorempana se kävi mielessä, mutta vanhemmiten on ymmärtänyt, mikä on mahdollista ja mikä ei. Korkeintaan sellainen vaihtoehto voi toteutua, että teen kotitilalla konehommaa ja muuta, ja hevosten treenaaminen tulee sitten siinä ohessa. Silloin voisi päivätöistä jäädä pois, mutta kokonaan hevosten varaan ei uskalla heittäytyä.”

Tallissa on Ryti-Tytön ja Siirin Hillan ohella nykyisen puolison ratsuja, tyttären liisinkiponi ja 3-vuotias suomenhevosvarsa Lakanteri, joka on Lakan Leijan lähisukulainen.

Porola ei itse ole ajanut kilpaa, vaan hän luottaa siinä asiassa ammattilaisten apuun.

”Ryti-Tyttöä ohjastaa Seinäjoella Länsimäen Juha. Jos Siirin Hilla pääsee mukaan, sitä ajaa Torvisen Jukka.”