New Yorkin ravit uhkaavassa tilanteessa

Tuhansien ihmisten irtisanomiset ja raviratojen konkurssit ovat uhkana kärryurheilupaikoilla New Yorkissa. Koronakriisi on vienyt raviradat ja sitä myötä koko urheilumuodon lähelle jyrkänteen reunaa.

Anu Leppänen

Tähtilippu ei kohta enää hulmua New Yorkin raviradoilla? Kuva on Pariisista Prix d'Ameriquen esittelystä.

Koronakriisi on vienyt raviradat ja koko urheilun ahdistavaan kriisiin New Yorkin alueella. Radat ovat saaneet ajaa kilpaa ensimmäinen kesäkuuta alkaen, mutta ilman yleisöä. Muun muassa Monticellon raviradan omistaja on kieltäytynyt järjestämästä kilpailuja, koska kilpailuista aiheutuisi lähinnä vain kuluja. Ratojen tulot ovat riippuvaisia niiden yhteydessä toimivista kasinoista, jotka ovat nyt siis tyhjillään. Nyt Monticellon radalla valmentajayhdistys on haastamassa radan omistajaa Empire Resortia oikeuteen, koska valmentajien tulkinnan mukaan rata on velvollinen järjestämään kilpailuja.

"Meiltä on ryöstetty mahdollisuus kilpailla kolmen miljoonan dollarin palkintorahoista", sanoo valmentajayhdityksen edustaja Joe Faraldo Harness Racing Updaten (linkki) mukaan.

Faraldon mukaan sekä valmentajayhdistyksen kanssa tehty sopimus, että osavaltion kanssa tehty rahapelilisenssisopimus, velvoittavat Empire Resortia järjestämään kärrykilpailuja.

"Tilanne ei ole se, etteikö omistajilla olisi rahaa. He hoitavat paikkoja kasinolla ja radalla, mutta kieltäytyvät ottamasta lisäkuluja kilpailujen järjestämisestä."

Valmentajayhdistys vaatii omistajilta kuuden miljoonan dollarin korvauksia oikeusteitse.

Tilanne on huolestuttava myös muilla New Yorkin alueen raviradoilla. Vernon Downsin ja Tioga Downsin radat omistava American Racing Entertainment varoittelee 900 henkilön irtisanomisilla syyskuun lopussa, ellei tilanne parane.

Tästä pääset The Central New York Business Journalin artikkeliin raviratojen ahdingosta.

"Elo-syyskuun vaihteessa radat ovat olleet ilman tuloja puoli vuotta, ja on mahdotonta jatkaa", Jeff Gural, American Racing Entertainmentin pääomistaja ja mm. Meadowlandsin radan omistaja, toteaa.

Gural kertoo, että radoilla on tehty toimia, jotta yleisöä voitaisiin taas ottaa vastuullisesti paikalle. Hän toivoo pikaisia uutisia yleisökiellon vähintään osittaisesta kumoamisesta. Muussa tapauksessa irtisanomisilta eli ihmisten palkkatyön loppumiselta ei voitane välttyä. On selvää, että voi olla tulossa vieläkin dramaattisempia seurauksia hevosalalle, elleivät ongelmat pandemiaan liittyen ala hellittää USA:ssa.

Pohjoismaissa New Yorkin raviratojen ahdingosta uutisoi ensimmäisenä ruotsalainen Travronden-lehti (linkki uutiseen).