Viikonlopun ravit: Parasta pöytään Pohjois-Karjalassa

Kotimaisen raviviikonlopun huippuhetket eletään Linnunlahdella. Ohjelmassa ovat Com Miltonin tähdittämä Joensuu-ajo ja Kuusivuotiskunkku, jossa pääosaa esittää Vixeli.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Cameron Evo karauttaa Olli Koivusen ohjastamana Joensuu-ajoon haastajan roolissa.

Perjantai 24. heinäkuuta

Viikonvaihteen aluksi ravataan Vieremällä Einari Vidgrénin Muistoajo. Timo Korvenheimo tuo tallistaan Ylä-Savoon iskukyisen duon Racing Boy – Battle Jack. Haastajalauma on mielenkiintoinen tuoreen Toto75-sankarin Main Stagen, avoimelle ikäluokkatasolle iskevän voittotehtailija Asterisquen, luotettavan BWT Echon ja Tapparan Raviliiga-tähden Marschall Matchin johdolla.

Illan kakkoset kisataan Turussa. Metsämäen tähtiä ovat tappioton Stardust Comery, tuore SE-työmyyrä Por Nie Rock, huippulahjakas Briljantti Buugi ja Kymenlaakso-ajon kakkonen, huippu-urheilijoiden omistama American Hero.

Vieremän Toto5-peliaika päättyy 19.10, Turun Toto4-pelin 17.57.

Perjantaina pyörii Toto64-peli Rommeen. Rivi päättyy mielenkiintoiseen pitkän matkan mittelöön, missä sinivalkoisena toivona starttaa kautensa vahvasti avannut Zio Paperone Jet.

Rommen Toto64 alkaa kello 20.30.

TotoTalk-lähetys TotoTV:ssä kello 18-23.

Lauantai 25. heinäkuuta

Joensuun heinäkuiset Toto75-kisat on ravattu viime vuosina iltapuolella, mutta poikkeuskesänä päästellään kilpaa päiväsaikaan.

Joensuu-ajossa kerää katseet Festivaali-ajon suurenmoinen sankari Com Milton. Kymppipaikalta piisaa savottaa, kun paremmista asemista pääsevät taipaleen taittoon Kultaloimi-kakkonen Cameron Evo, T.Rex ja Euroopan mestari Stonecapes Queila.

Kuusivuotiskunkussa on yksi yli muiden. Kuninkuuskisaankin soviteltu Vixeli kiertänee 60 metrin pakista huolimatta ensimmäisenä maaliin.

Ravien yhteydessä arvotaan TotoTV:n studiolähetyksessä lähtöradat Seinäjoen kuninkuus- ja kuningatarkisan avausmatkoille.

Lauantai-illan ravihuuman tarjoaa kello 18 alkaen Tornion Laivakangas. Monté Nordic Cupissa nähdään kiintoisa nimi, kun Tartaurus Face vaihtaa kärryt satulaan. Lämminveristen kakkossarjassa hakee jo neljättä peräkkäistä ykkössijaansa Kivarin Raindance. Ykkössarjan päällikkönä paahtaa aikansa kriteriumsankari Callela Leonard. Laivakankaan maratonilla jyrää Svartsjöfax.

Joensuun Toto75-peliaika päättyy kello 15.00, Tornion Toto4:n 19.00.

Lauantaiset Toto75-ravit järjestävä Bollnäs tunnetaan nopeudestaan. Kultadivisioonassa on tarjolla maailmanennätystuloksista muhkea 400 000 kruunun bonus, mutta niiden alitus jäänee haaveeksi (kilometrin radoilla oriiden ja ruunien ME on Sebastian K.:n 07,7, tammojen Deliciousin 08,6). Suosikin paineet kantaa tiukasti vuoden avausvoittoaan tavoitteleva Dreammoko. Haasteen heittää Hill Street.

Päivän suomalaistoivo on stayerlähdössä taisteleva Katja Melkon menestystallin Estelle Nordique.

Toto75-pelissä on jackpotia yli 767 000 euroa.

Lauantaina ravataan Enghienin radalla tasokas Prix de Washington. Mukana on syyskuun alun Finlandia-ajoon tähtäävä Drole de Jet. Suomalaisilla on kisasta lämpimiä muistoja, kun Express Ride juhli Prix de Washingtonin voittoa 30 vuotta takaperin.

Bollnäsin Toto75-pelin jättöaika umpeutuu kello 17:20.

TotoTV-studiolähetys 14.15 – 20.00. Juontajana toimii Marinka Salminen. Asiantuntijoina ovat Tommi Ala-Nikkola, Jarkko Litmanen ja Riku Niittynen.

Sunnuntai 26. heinäkuuta

Ravisunnuntai alkaa kello 13 Ylivieskasta. Keskisen päivän kohokohta on uransa voitokkaasti avanneiden 3-vuotiaiden Valorous Leaderin ja Tim Jerryn välinen matsi.

Päivän toiset kilvanajot päästellään kello 18 alkaen Riihimäellä. Timo Nurmoksen Oppilasohjastajamestariksi mielii Niko Huuskola ohjastamansa Leemark's Ghostin avustamana.

Riihimäen Toto5-peli alkaa kello 19.10, Ylivieskan Toto4 14.10.

Åmålissa kisataan sunnuntaina Toto75-ravit. Pelissä on bonusta lähes puoli miljoonaa euroa.

Åmalin Toto75-peli lähtee liikkeelle kello 16.00.