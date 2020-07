Huipputuloksiin pääsee monella eri valmennusmenetelmällä

Maarit Mäkelän albumi

Maarit Mäkelä painottaa, että pettymykset ja onnistumiset ovat raviurheilun arkipäivää. "Epäonnistumisia ei pidä jäädä murehtimaan liikaa", hän toteaa seuranaan Love matters.

Maarit Mäkelä on kokenut hevosenhoitaja, joka yhdeksän Anssi Nurmisella Forssassa vietetyn vuoden jälkeen on ollut Ruotsissa kohta kahdeksan vuotta.

”Suoritin hevosenhoitajan tutkinnon oppisopimuksella Anssi Nurmisella, ja sen jälkeen jäin töihin hänelle pitkäksi aikaa. Anssi on hyvä työnantaja, joka antoi minulle jo nuorena paljon vastuuta ja sain myös ajaa paljon kilpaa hänen valmennettavillaan. Sieltä sain hyvät pohjat hevosen hoitajana työskentelyyn."

"Nurmisen jälkeen suuntasin Timo Nurmokselle Ruotsiin, jossa kului viitisen vuotta, sen jälkeen olin reilun vuoden Journey Stablella Marko Korven palveluksessa ja nyt olen ollut vajaan vuoden verran Daniel Redénillä”, kertaa Maarit työhistoriaansa.

Menestysvalmentajien valmennusmetodit kiinnostavat useasti meitä tavan harrastajia, ja huippuvalmentajien valmennusluennot ovat suosittuja. Yhtä ainoaa tapaa valmentaa hevosia menestyksekkäästi ei kuitenkaan tunnetusti ole, vahvistaa yleisen arvion Mäkelä.

”Kaikissa minun työpaikoissani on hevosia valmennettu eri tavoin, on ajettu muun muassa hiittisuoralla, mäkeen, pehmeässä hiekassa tai jarrukärryillä, ja kaikki työnantajani ovat saavuttaneet hienoja tuloksia. Luonnollisesti maantieteelliset ominaisuudet sanelevat vähän valmennustapojen valintaa ja hevosmateriaalilla on suuri merkitys tuloksen tekoon starteissa”, hän analysoi.

”Redénillä ei ole määrällisesti yhtä paljon hevosia kuin muilla Ruotsin top10-valmentajilla. Hänellä on tapana myydä hevosia vanhemmasta päästä pois, kun kaksivuotiaat tulevat syksyllä kilpatalliin. Ja Suomeenhan Redéniltä on päätynyt useita hyviä vanhempia kilpahevosia."

Menestyshevosten hoitajat saavat mediahuomiota. Yleisölle voi syntyä siitä kuva, että kilpailuissa menestyminen motivoi hevosenhoitajaa jaksamaan fyysisesti kuluttavaa työtä. Näin ei kuitenkaan Maaritin mukaan ole, ei ainakaan hänen tuttavapiirissään.

”En tietenkään voi puhua kaikkien hevosenhoitajien puolesta, mutta hevonen on tuntemilleni se tärkein. Keskustelussa nousee esiin usein, minkälaisia hevoset ovat kotioloissa, niiden erilaiset persoonat tai vaikkapa hauskat tallitavat, ei niinkään, kuinka ne ovat menestyneet starteissa."

"Onhan minulla ollut urani aikana joitakin hoitohevosia, jotka ovat kilpailleet korkeammallakin tasolla. Ollessani Nurmoksella kävin usein Suomessa passihevosteni kanssa kilpailemassa, ja tottakai nämä reissut tuovat vaihtelua tavalliseen arkeen. Muttei tätä työtä jaksaisi, jollei olisi oikeasti kiinnostunut hevosista”, analysoi Maarit arkea.

Maarit Mäkelä viihtyy hyvin Ruotsissa, eikä suunnitelmia takaisin Suomeen palaamiseen ole ainakaan tällä hetkellä.

”Kaipaan tietysti Suomeen perheen ja tuttujen pariin. Olen ollut sen verran kauan täällä, että olen päässyt hyvin sisälle ruotsalaiseen arkeen ja oppinut hitaasti mutta varmasti myös ruotsin kieltä, mikä edesauttaa luonnollisesti arjessa pärjäämistä."

Maarit Mäkelälle, kuten myös viime viikolla haastatellulle Heidi Jääskeläiselle, yksi ravitapahtuma on kotimaassa ylitse muiden, St Michel-viikonloppu.

"Sen viikonlopun yritän olla aina Suomessa, ja useimmiten olen ollut pelkästään ravituristina nauttimassa tunnelmasta. Tänä vuonna luulin tapahtuman jäävän väliin, mutta Danielin ilmoitettua hevosen myös Eugen Pylvänäiseen päädyin työkeikalle Mikkeliin”, hän kertoo.

”Missle Hillin lähtölaukka liiallisesta pirteydestä johtuen vesitti menestyshaaveet St Michelissä. Paria tuntia myöhemmin tuli meidän talliimme voitto ja kolmas sija Stochampionatin finaalista Axevallasta. Niin tunnetila oli äkkiä positiivinen meillä kaikilla. Pettymykset ja onnistumiset ovat arkipäivää tässä lajissa, eikä epäonnistumisia pidä jäädä murehtimaan liikaa."

