Korvella neljä ässää illan Teivoon

Pekka Korvella on neljä valmennettavaa startissa illalla Teivossa, eikä hän osaa sanoa, mikä nelikosta on paras mahdollisuus. Korvella on myös hyviä uutisia kasvattajapuolelta sekä tipsit Hugo Åbergsiin ja kunkkareihin. Ja tietysti tuoreimmat "Massista"!

Juhani Länsiluoto

"Ei ne hassumpia oo", myhäilee P. Korpi illan kilpahevosistaan.

Korven tallista on startissa kova voitontavoittelija jokaiseen kolmesta Tammakriteriumin karsinnasta. Lisäksi illalla starttaa vielä Hotshot Luca Suurmestaruuden karsinnassa, joten mielenkiintoa riittää. Korpi on huono kehumaan hevosiaan, mutta koitetaan saada tipsit irti.

"Magical Princessistä (T5-1) pitää aloittaa, vaikka ei ne muutkaan huonoja ole", Korpi tuumaa.

"Mutta peliä tasoittaa tauko sen osalta ja takarivi. Tamman jalka reagoi hieman keväällä, mutta kyllä se on jo jonkin aikaa treenannut ihan kunnolla, ja aika hyvällä mielellä lähden liikkeelle. Kyvyiltään se on varmaan kolmikostamme paras, mutta tauko ja asetelma asettavat pieniä kysymysmerkkejä. Ava Di Emelin (T5-2) oli oikein hyvä Tammahambossa laukkaa lukuunottamatta. Ei se oli kova laukkaamaan, mutta siinä vaan mentiin lujaa ja varsat ovat varsoja. Hyvin on treenannut tämäkin, enkä yllättyisi jonkinlaisesta menestyksestä. Countess Chiara (T5-3) tuli vasta eilen Ruotsista. Janne (Korpi) sitä on treenannut, mutta hyvin kai sekin on mennyt. Tämä tamma avaa lujaa ja paikka on hyvä. En osaa sanoa, miltä kolmikosta pitäisi eniten odottaa voittoa näistä lähtökohdista nyt, kaikki ovat mahdollisia."

"Hotshot Luca (T5-5) laukkasi Mikkelissä, vaikkei se normaalisti laukkaa millään. En tiedä johtuiko se kengättömyydestä vai mistä, mutta nyt ajetaan ainakin kengät jalassa, kuten tavallisesti. Ori on laiska treenaaja, eikä siitä näe paljoa kotona, mutta kyllä vireen pitäisi olla tallella. Hyvältä se tuntuu ja on iloinen. Koitetaan parhaamme pärjätä silläkin, eikä sen pitäisi ihan kaukana olla. Ainoa varustemuutos noilla kaikilla on se Hotshot Lucan kengät takaisin jalassa. Edelleen en osaa sanoa, millä näistä eniten pitäisi pärjätä, kun en tunne kaikkia vastustajia, ja nuoret hevoset vielä kehittyvätkin eri tahtiin."

Mitä kuuluu Mascate Matchille?

"Hyvää! En ole ajanut lujaa Mikkelin jälkeen, mutta kaikki tuntuu olevan hyvin. Turussa Kasvattajakruunussa pitäisi ajaa seuraavaksi. Tamma on iloinen, syö ja juo hyvällä halulla. Mielenkiintoiselta tuntuu edelleen sen loppukausi, ja toivottavasti jatkokin (5-vuotiskaudesta eteenpäin) nähtäisi Suomessa."

Mitä veikkaat illan Hugo Åbergsista ja kuninkuusravien pääsasarjoista?

"Kolgjineillä on kova hevonen Tae Kwon Deo illalla Jägersrossa. Jos se onnistuu, muutkin saavat juosta. Myös Ecurie D., joka on mahtava hevonen, mutta vaikean tehtävän edessä tänään takaa. Seinäjoen kisoissa Ojanperän hevonen Evartti on oreissa kilpaillut vakuuttavasti. Tupamäen Hetviina taas loistaa tammoissa. Ne ovat vahvoilla ennakkoon, mutta kilpailussahan voi tapahtua kaikenlaista."

Onko muita uutisia?

"Hyvä uutinen on, että Twigs Voici (Love You) on vihdoin kantava Ready Cashista. Se loi varsan Muscle Hillistä ja meinasi mennä koko tamma siinä hötäkässä, mutta onneksi se nyt on taas kantava ja toivottavasti saakin jälkeläisen. Qvidjan kartanosta tulee kohta uusi ikäluokka varsoja valmennukseen, ja siellä on jänniä sukuja joukossa. Ne nyt ovat ainakin ihan kivoja asioita."