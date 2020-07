Poikkeusvuoden Kuninkuusravit toteutuvat sittenkin – "yhteistyökumppaneille ja kökkäläisille kiitos"

Elina Paavola

"Käänteitä on välillä ollut jopa päivittäin. Siihen on oppinut, että kaikki on mahdollista", Seinäjoen ravikeskuksen toiminnanjohtaja Jyri Saranpää summaa poikkeusvuoden päätapahtuman järjestelyjä.

"Suurin pettymys tämän vuoden Kuninkuusraveissa on varmasti monille katsojille se, että jopa vuosikymmenien ketju tapahtumaan osallistumisesta katkeaa", hän pahoittelee.

Toiminta-aikaa kaiken järjestämiseen jäi reilu viisi viikkoa ja yleisöalueiden sekä palveluiden järjestämiseen vain kolme.

Lyhyt aika teki myös sen, että päivittäin lippuja päädyttiin myymään vain tuhat ja yhteislippuja ei lainkaan.

Lupien ja muiden viranomaisasioiden hoito oli kriittisin. Toinen ratkaiseva oli alueiden rakentaminen.

"Jokaiselle pitää olla vielä elokuussakin aluehallintoviraston ohjeiden mukaan anniskelualueella pöytä ja istuinpaikka. Vaikka se tuntuu pikkuhiljaa jäävän ihmisten mielissä taka-alalle, niin terveydestä huolehtiminen on järjestelyissä tärkein asia isoa kuvaa katsottaessa", Saranpää kertoo.

Vaikka raviratojen etusuoralla yleensä riittääkin paljon tilaa, niin karttapohjia on pyöritelty paljon, että saatiin kaksi lipullista yleisöaluetta ja kutsuvieraille, yhteistyökumppaneille ja medialle varattu kolmas lohko sovitettua toimivasti. Isoon lisärakentamiseen ei enää ollut aikaa.

Raveihin saapuville on kolme erillistä sisääntuloväylää, joista lipulliset katsoja ohjataan katsomon taustan eri puolilta alueilleen.

Yhteistyökumppaneihin painottuva kolmas joukko on yhteensä nelisensataa henkeä. Kutsuvieraisiin kuuluvat ennen kaikkea muidenkin kuninkuusravien tavoin päälähtöjen kasvattajat ja omistajat, joita on kutsuttu kaksi hevosta kohden. Mediaa ja televisioinnin teknistä henkilöstöä raveissa työskentelee vajaa sata henkeä, mikä on normaali määrä.

Jos Saranpää voi jostain voi paineen keskellä olla hyvillään, niin talkoolaisista ja yhteistökumppaneista.

"Kökkätyötä on tehty tosi ahkerasti. Viimeisellä viikolla kesken on yleisöalueen ja katsomon monenlaista kasaamista ja järjestämistä."

Se ainakin on varmaa, että loppuvaihe hässäköineen on tänä vuonna normaaliakin tiiviimpi.

"Slti siiihenkin pitää näissä hommissa osata varautua, että eteen tulee vielä `hups, tuokin pitää hoitaa´-tilanteita."

"Hyvin lyhyessä ajassa on myös rakennettu näkyvyys kumppanien kannalta. Kiitokset heille."

Saranpään arvion mukaan tilanne on kohtuullisen hyvä suhteessa siihen, miltä se kesäkuussa näytti.

"Aika on vaikuttanut yrityksiinkin monella tavalla. Moni haluaa olla silti mukana nyt ja ensi vuonnakin. On saatu viime viikkoina mukaan sellaisiakin nimiä, jotka eivät olleet vielä talvella esillä", hän kuvaa.

Kuninkuusravit on sen suuruusluokan tapahtuma, että markkinoinnin runko pitää hoitaa ajoissa ennen kuin käytännön järjesteltävät alkavat. Seinäjoella oli yhteistyösopimusten suhteen menossa sopimusten viimeistely, kun korona kevättalvella iski.

Seinäjoki järjestää ensi vuonnakin ravivuoden päätapahtuman, jos vain koronatilanne toivon mukaan ei aiheuta uusia merkittäviä rajoitteita kokoontumiseen.

Jossain määrin tämä vuosi toimii siis harjoituksena organisaatiolle.

Tallialueen rutiinit pyritään Jyri Saranpään mukaan toteuttamaan samalla tavalla.

"Siellä arki pyörii muutenkin lähes normaalisti. Sillä silmällä hoidetaan se, että saadaan nyt palautteita ja voidaan kehittää ensi vuodelle mahdollisia puutteita."

Yleisöpalveluihin kokemuksia ei juuri voi verrata. Tuhannen hengen palveleminen päivässä onollut väliin päivittäin" kovin eri asia kuin 25 000–30 000:n.

Hyvää harjoitusta saadaan Saranpään mukaan ennen kaikkea siihen, miten esimerkiksi tapahtumassa toimivan henkilökunnan, talkooväen ja median akkreditoinnit ja tunnistautuminen hoidetaan.

MT on Kuninkuusravien yhteistyökumppani. Painetun lehden osana ilmestyy keskiviikkona 12-sivuinen teemaliite.

Lennä dronen mukana kierros Seinäjoen etusuoran ja tallialueen yli: