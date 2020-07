"Siitossonni" Face Time Bourbon ja korona uhkaavat varastaa Bold Eaglen jäähyväisshown

Sunnuntaina Monsissa Belgiassa Ranskan superori Bold Eagle hyvästelee suunnitellusti kilparadat juhlavin menoin. Yhdeksänvuotias on päähuomion kohteena Group I -kisassa Grand Prix de Walloniessa, vaikka koronarajoitukset ja tallikaveri Face Time Bourbon ovatkin vesittämässä boolia.

Elise Fossárd

Face Time Bourbon on aikamme ori niin kilparadoilla kuin siitosboksissakin. Valmentajansa Sebastien Guarató (kuvassa) on sunnuntaina keskipisteessä Belgian suurkisassa sekä Face Timen että tallinsa edellisen tähden Bold Eaglen jäähyväisten vuoksi.

Omistaja Pierre Pilarski on suunnitellut Hippodrome Wallonien sunnuntaisista raveista upeaa spektaakkelia faninsa hyvästelevälle Bold Eaglelle. Ohjastajaksi on ilmoitettu oriin uskollinen aseenkantaja, hoitaja Hugues Monthulé. Paikalle oli tulossa bussilasteittain yli tuhatpäinen fanijoukko Pilarskin kutsumia ihmisiä Ranskasta.

Kaksinkertainen Prix d'Amerique- ja Triple Crown -voittajaori tekisi lisää historiaa sijoittumalla kolmen joukkoon pyhänä. Kolmossijalla (palkinto 12000 euroa) se nousisi toisena ranskalaisravurina kautta aikain yli viiden miljoonan voittosumman. Kakkossijalla (28800) se nousisi Ranskan kaikkien aikojen tienestikuninkaaksi lähes 5,02 miljoonallaan, kun Timokon uran voittosummaksi tuli 5,006 miljoonaa.

Voittoon ei liene asiaa, kun vastassa on viisivuotias tallikaveri Face Time Bourbon, joka meni viime startissaan kevään ja kesän ankaran astutuskautensa päätteeksi Vincennesissä kuin näytteeksi 09,4 täydellä matkalla: "Olen palannut". GP de Wallonie ajetaan 2300 metrin matkalla. Seuraaville sijoille Bold Eaglella lienee hyviä saumoja esimerkiksi ottamalla keula ja seuraamalla tallikaveria loppumatkan. Sebastien Guaratón suojatit ovat hyvillä paikoilla auton takana: Bold Eagle starttaa numerolla kolme ja Face Time Bourbon viisi. Muu joukko ei ole samaa luokkaa.

Pääset letrot.com -sivulle Bold Eagle -artikkeliin tästä (klikkaa otsikkoa Deux Grands Prix...: jutussa linkit myös oriin uran suurien voittojen videoihin kohdissa revoir la course tai joissain tapauksissa kilpailujen nimeä klikkaamalla.)

Juhlat ovat siis vesittymässä koronasäädösten vuoksi. Belgian hallitus purki ensin koronarajoituksia, ja suunnitelmissa oli päästää jopa 5000 katsojaa paikalle, sisältäen Pilarskin pirskeet. Kuitenkin tartuntaluvuissa on ollut heilahteluja Belgiassakin, ja viranomaiset kiristivät uudestaan määräyksiään: maksimikokoontumisen ensin 600 henkeen. Viimeksi ilmoitettu raja on enää 300 ihmistä, joten kovin kummoisia juhlia "Bold" ja Pilarski eivät nyt tunnu saavan kasaan.

Ranskan ykkösravuri Face Time Bourbon ryövännee Wallonien ykkösrahat 57600 euroa lähes muitta mutkitta. Björn Goop matkustaa Monsiin Belgiaan taas ohjastamaan Euroopan ykkösravuria. Valjakko oli upea 21. kesäkuuta Prix Rene Ballieressä mennessään täyden matkan ME:n 09,4. Tämä siitä huolimatta, että hevonen oli ollut tauolla helmikuun lopun Prix de Selectionin voittonsa jälkeen ja palvellut siitosoriina noin 220 tammaa. Tuolla lukemalla se lienee koronavuoden 2020 suosituin ravurisiitosori maailmassa.

Voit katsoa Face Time Bourbonin Vincennesin ME-suorituksen tästä (mukana myös Bold Eagle).

"Ihan hirveää hommaa", Face Time Bourbonin osaomistaja ja kaikkien Bourbon-hevosten kasvattaja Rainer Engelke huokaa.

"Tarkoitus oli palvella 100:aa Ranskassa (yläräja) ja ottaa noin 70 muualla maailmassa, mutta määrä kasvoi lopulta italialaisen pääomistajan toivomuksesta 220:een. Toki esimerkiksi Love You on palvellut kai selvästi vielä suurempaakin määrää vuodessa, mutta se ei ole siinä vaiheessa kilpaillut. Astua, valmentautua ja kilpailla samaan aikaan, se ei tule kysymykseen, ja oriin valmentaja sekä osaomistaja herra Guarató on huolissaan. Kuin tehdä kolmea työtä samaan aikaan. Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että niin kauan kuin ori kilpailee, se juoksee talvimeetingin ja toivottavasti jonkin verran kilpaa heinäkuun ensimmäisen päivän jälkeen, jolloin siitoskausi päättyy Ranskassa. Tänä vuonna se toki otti pienen varaslähdön, kun juoksi jo kesäkuussa. Hevonen tuntuu kylläkin loistavalta Vincennesin jälkeen, ja sunnuntain kisan pitäisi olla aika liki onnistumista taas."

Tästä pääset sunnuntain Monsin lähtölistoille (GP de Wallonie on lähtö kolme, ja se ajetaan kello 17.42 Suomen aikaa).

Ville Toivonen

Bold Eagle ja uskollinen hoitajansa Hugues Monthulé Solvallassa. Sunnuntaina Belgiassa hoitaja hyppää itse kilpakärryille.