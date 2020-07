Kotimies Matti Nisonen kunkkareista: "Isälle upea homma - nyt vasta itsekin tajuaa"

Anu Leppänen

Saaga S ansaitsee hellät taputukset. Matti Nisonen ja Ilkka Pyysalo uransa huippuhetkellä Vermossa Saagan kolmannen kuningatartittelin ratkettua.

Matti Nisonen, 39, ohjasti Saaga S:n kolmeen perättäiseen kuningattaren seppeleeseen 2015-17 ja neljäskin ennen tuota hallituskautta Porissa oli jo hiuskarvan päässä. Tänä vuonna hän jää omien sanojensa mukaan kotimieheksi, kun isänsä Olavi Nisonen ja ori Pauhis matkaavat Taipalsaarelta Pohjanmaalle isoihin kisoihin.

"Ei ole kateutta eikä suurempaa haikeutta pinnassa", Matti Nisonen kertoo.

"On vain iloa ja ylpeyttä. Toisaalta olen iloinen isän puolesta. Hän on tehnyt pitkän uran, ja tämä on eräänlainen kruunu. Neuvoin häntä olemaan aktiivinen paikanpäällä, ja että yrittäisi nauttia joka hetkestä. Toisaalta Saagan jutuista alkaa vasta nyt ymmärtää, kuinka ainutlaatuista se oli, että sinne saakka niihin saavutuksiin päästiin. Ja kuinka jännittävää se oli. Tammasta ei oikein koskaan tiennyt millä jalalla se on. Huono lämmitys saattoi tarkoittaa hyvää suoritusta ja päinvastoin. Kilpailun aikanakin oli arvaamista. Välillä se oli kuin unessa, mutta yhtäkkiä irtosikin räväkkä kiri. Harvinaislaatuinen lahjakkuus se joka tapauksessa on. Liekö koskaan enää saa ajaa yhtä kyvykkäällä hevosella?"

Millaista tallia Matti Nisonen Lappeenrannan seudulla pyörittää?

"Nuoria hevosia ja muutama kilpaikäinen. Illalla mennään Saagan siskon Virgiitan, 5, kanssa Mikkeliin, ja kovasti koitetaan pärjätä. Siinä on paljon samaa kuin siskossaan: on sähäkkä juoksija. Kun nyt olisi edes murto-osan kykyä siitä, mitä sisarella, niin olisi kivaa meidän 10 osakkaan kimpalle."

Mitä arvioit Pauhiksesta ja tämän vuoden seppeleiden saajista?

"Pauhis voisi yltää puolivälin paikkeilla, jos se suorittaa tasollaan ja tekee varmat suoritukset. Siellä on ehkä muutama hevonen, joille ei pärjätä. Hetviina tuntuu vahvalta ja varmalta suorittajalta tällä hetkellä, ja arvaan sen pärjäävän tammoissa. Pauli Raivio näyttää taas onnistuneen Tähen Toivomuksen kunnonajoituksessa, ja siinä on muille kova hevonen keikautettavaksi valtaistuimelta."